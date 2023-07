Samsung predstavil nové vlajkové lode Galaxy Z

Samsung Galaxy Z Flip5 – skladačka, ktorá podporí vašu kreativitu

Personalizovaný dizajn a ochrana bez kompromisov

Samsung Galaxy Z Fold5 – revolučný smartfón, ktorý s ľahkosťou zvláda množstvo úloh naraz

Najtenší, najľahší a najvýkonnejší

Využite uvádzaciu akciu

Samsung Galaxy Tab S9 – tablet, ktorý vás inšpiruje, nech ste kdekoľvek

Spoznajte slobodu tvoriť a realizovať nápady bez zbytočných problémov

Galaxy Watch6 – hodinky, s ktorými sa vydáte na cestu za zdravím

27.7.2023 (SITA.sk) -Jedinečný dizajn a funkcie robia skladací telefón Galaxy Z Flip5 najvšestrannejším zo všetkých telefónov Samsung Galaxy. Príjemne vás prekvapí rozmerné okno Flex Window, ktoré je teraz takmer 4x väčšie ako pri predchádzajúcej generácii. Pomocníkom pri zachytávaní dôležitých životných momentov bude špičkový zadný fotoaparát, ktorý ponúka množstvo režimov a funkcií, vďaka ktorým budete vedieť snímať fotografie z rôznych uhlov či prezerať a upravovať snímky rýchlo a jednoducho. Špičkovým fotografiám v Galaxy Z Flip5 navyše pomáha aj pokročilá umelá inteligencia. Systém spracovania signálu (ISP) odstráni všetok rušivý šum, ktorý škodí nočným záberom, a zároveň zvýrazní detaily a farby v zábere. Pri fotografovaní z diaľky oceníte aj digitálny 10-násobný zoom.Originálna skladacia konštrukcia Galaxy Z Flip5 ponúka jedinečný zážitok, ktorý navyše umocňuje elegantný kompaktný dizajn, bohaté možnosti personalizácie a silný výkon. Aj v zatvorenom stave ponúka Galaxy Z Flip5 viac ako predchádzajúca generácia. Plusom je možnosť zobraziť všetky widgety a prepínať medzi nimi jednoduchým dotykom displeja v zobrazení Multi Widget View. V zatvorenom stave si tiež môžete prečítať oznámenia a získať prístup k rýchlym nastaveniam Wi-Fi alebo Bluetooth. Hlavný displej je vybavený vrstvou absorbujúcou nárazy a celkovo pevnejším prevedením. Ochranu zabezpečujú aj rámy typu Armor Aluminum a ochranné sklo Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, ako na okne Flex Window, tak aj na zadnom kryte. Nový integrovaný pánt v rámci konštrukcie Flex Hinge využíva dvojitú koľajničku, ktorá tlmí a rozptyľuje nárazy. Vďaka štandardu IPX8 je telefón spoľahlivo chránený pri ponorení do vody až do hĺbky 1,5 metra pod vodnú hladinu po dobu 30 minút.Galaxy Z Flip5 sa predáva v zelenej, grafitovej, béžovej a fialovej farbe, v šedej farbe je exkluzívne k dispozícii v e-shope samsung.sk. Odporúčaná maloobchodná cena je 1 199 eur za variant s 8 + 256 GB internej pamäte a 1 319 eur za verziu s 8 + 512 GB pamäte.Modely Galaxy Z Fold už tradične patria k špičkovým pracovným nástrojom na každý deň. Sú známe svojím veľkým displejom a bohatým balíkom funkcií. Vylepšená lišta Taskbar umožňuje rýchlo prepínať medzi často používanými aplikáciami a v novom smartfóne zobrazuje až štyri naposledy použité aplikácie. K dispozícii je aj nová funkcia presúvania súborov oboma rukami, ktorá môže byť užitočná najmä pri presúvaní súborov z obrazovky na obrazovku. Harmonický ekosystém umožňuje výkonný a prepojený zážitok a slúži ako plynulé rozšírenie potrieb, priorít a jedinečnej osobnosti každého používateľa.Najtenšie a najľahšie telo spoza všetkých doterajších generácií telefónov Galaxy Z disponuje batériou s dlhou výdržou. Špičkový procesor Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy zároveň podporuje pokročilú grafiku a umožňuje dynamické hranie viacerých hier s pomocou umelej inteligencie. Galaxy Z Fold5 sa jednoducho zmestí všade a má jednoznačne najvyšší výkon. Vďaka 7,6-palcovému hlavnému displeju telefónu môžete robiť veľa vecí v teréne alebo na cestách. Maximálny jas displeja sa zvýšil o viac ako 30 % na hodnotu 1 750 nitov, takže obraz je dobre viditeľný aj na jasnom slnečnom svetle.Galaxy Z Fold5 sa predáva v modrej, čiernej a béžovej farbe, v šedej farbe je exkluzívne k dispozícii v e-shope samsung.sk. Odporúčaná maloobchodná cena je 1 899 eur za variant s 12 + 256 GB internej pamäte, 2 019 eur za verziu s 12 + 512 GB pamäte a 2 259 eur za variant s 12 GB + 1 TB internej pamäte.Zákazníci, ktorí si zakúpia Galaxy Z Flip5 alebo Galaxy Z Fold5 v období od 26. júla do 10. augusta 2023 (vrátane), alebo do vypredania zásob, získajú model s dvojnásobnou kapacitou pamäte za cenu modelu s nižšou kapacitou. Okrem toho môžu záujemcovia po registrácii v aplikácii Samsung Members odpredať svoje staré zariadenie a získať výkupný bonus vo výške 150 eur v prípade kúpy modelu Galaxy Z Flip5 a 200 eur v prípade kúpy modelu Galaxy Z Fold5. Okrem uvedených bonusov získajú zákazníci pri kúpe nových modelov do 31. júla 2024 automaticky Galaxy Premier Service na 1 rok.Spolu s novými smartfónmi predstavil Samsung aj nový rad tabletov Galaxy Tab S9. Do celej kategórie tabletov vnášajú tieto novinky naozaj prevratné zmeny. Vo všetkých modeloch nového radu nájdete technológiu HDR10+, ktorá optimalizuje obraz a neustále upravuje jas a farebné podanie. Dynamická obnovovacia frekvencia sa zas stará o to, aby sa obraz nikdy nezasekol a šetrí batériu. Zábavu na tabletoch Galaxy Tab S9 si naplno užijete aj vďaka čistému zvuku zo štvorice reproduktorov, ktoré sú o 20 % väčšie oproti predchádzajúcej generácii. O kvalitu zvuku sa postarala renomovaná spoločnosť AKG, pričom samozrejmosťou je podpora Dolby Atmos.Kreatívne projekty sa na kvalitných displejoch nových tabletov vynímajú naozaj výborne, pretože je možné zobraziť naraz až tri aplikácie v úhľadne usporiadaných oknách. Pomocníkom pri realizácii vašich nápadov bude jednoznačne vylepšené pero Galaxy S Pen, ktoré sa v novej generácii pýši aj certifikátom IP68. Keďže účelom tabletov radu Galaxy Tab S9 je umožniť ľuďom pracovať v akomkoľvek prostredí, do funkčnej výbavy Samsung opäť zaradil množstvo obľúbených aplikácií ako GoodNotes, LumaFusion, Clip Studio Paint či ArcSite. Tablety radu Galaxy Tab S9 sú zároveň integrálnou súčasťou širokého ekosystému Galaxy. Mnohé kreatívne nástroje tak ideálne fungujú práve pri prepojení tabletov s inými prístrojmi. Napríklad aplikácia Multi Control umožňuje ľahké kopírovanie a presúvanie textov a obrazových súborov medzi tabletom a smartfónom. Telefón je pritom možné ovládať priamo pomocou touchpadu na Galaxy Tab S9.Galaxy Tab S9 sa predáva v béžovej a grafitovej farbe. Odporúčaná maloobchodná cena je 899 eur za variant Wi-Fi s 8 + 128 GB internou pamäťou a 1 049 eur za variant 5G s 8 + 128 GB internou pamäťou. Verzia 12 + 256 GB prichádza na trh s odporúčanou maloobchodnou cenou 1 019 eur vo variante Wi-Fi a 1 169 eur vo variante 5G. Tablet Galaxy Tab S9+ vo verzii 12 + 512 GB sa bude predávať v grafitovej farbe s odporúčanou maloobchodnou cenou 1 239 eur vo variante Wi-Fi a 1 389 eur vo variante 5G. Pre najnáročnejších používateľov Samsung vyvinul tablet Galaxy Tab S9 Ultra, ktorý je možné zakúpiť vo verzii 12 + 512 GB za odporúčanú maloobchodnú cenu 1 459 eur (Wi-Fi) a 1 609 eur (5G) a 16 GB + 1 TB za 1 759 eur vo variante Wi-Fi a 1 909 eur vo variante 5G.Rozmýšľate nad tým, ako začať pristupovať zodpovednejšie k svojmu zdraviu? Hodinky Samsung Galaxy Watch6 vám ponúknu rady a tipy na mieru, ktoré je možné okamžite využiť v praxi, pričom vás budú neustále povzbudzovať na vašej ceste k lepšiemu zdraviu. Nadšencov zdravého životného štýlu určite potešia aplikácie zamerané na analýzu spánku, fyzických schopností a meranie zloženia tela. Okrem obľúbeného merania krvného tlaku a EKG pribudla v nových hodinkách aj možnosť upozornenia na nepravidelný srdcový rytmus (IHRN).Za pozornosť stojí aj elegantné a funkčné prevedenie, medzi ktorého hlavné prednosti patria lepší obraz na displeji, vyšší výkon a širší výber z rôznych možností a doplnkov. Rad nových remienkov jednoducho skombinujete s verziami štýlových a interaktívnych ciferníkov. Vďaka lepšej batérii vám bude stačiť iba osem minút dobíjania a hodinky získajú energiu na celých osem hodín, čo sa bude hodiť napríklad pred spaním.Nový rad Galaxy Watch6 funguje ešte lepšie s inými prístrojmi značky Samsung. Hodinky predstavujú diaľkovú spúšť pre spárovaný telefón Galaxy Z Flip5, pričom je možné prepínať nimi režimy, meniť uhly záberu a zoomovať. Na televízore Samsung Smart TV alebo tablete Galaxy Tab S9 sa zase zobrazia údaje o cvičení a k tomu praktický sprievodca. Pomocou funkcie Auto Switch je možné automaticky prepínať pripojenie slúchadiel Galaxy Buds2 Pro k rôznym zariadeniam značky Samsung. A pokiaľ používateľ niekde zabudne telefón, hodinky Galaxy Watch6 ho pomocou funkcie Find My Phone nájdu a po novom ho aj ukážu na mape.Hodinky Samsung Galaxy Watch6 sú k dispozícii v grafitovej, striebornej a zlatej farbe s odporúčanou maloobchodnou cenou od 319 eur. Hodinky Samsung Galaxy Watch6 Classic sú k dispozícii v čiernej a striebornej farbe s odporúčanou maloobchodnou cenou od 419 eur.Informačný servis