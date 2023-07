Ukrajinci spustili novú fázu protiofenzívy, cieľom je dostať sa na dostrel Krymu

Krym na dostrel

Nejde to podľa plánov

27.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské vojenské velenie informovalo Spojené štáty o novej fáze protiofenzívy voči ruskej agresii. Ako informuje spravodajský portál Ukrajinská pravda, novinám New York Times to povedali nemenovaní americkí predstavitelia.Ukrajinci podľa novín povedali americkým predstaviteľom, že posilnené ukrajinské skupiny sa pokúsia postúpiť na juh cez ruské mínové polia a iné opevnenia do mesta Tokmak, a ak budú úspešné, do Melitopoľa.Cieľom je preraziť takzvaný pozemný most medzi ukrajinskými okupovanými územiami a anektovaným polostrovom Krym, kde má Rusko v súčasnosti základňu Čiernomorskej flotily a dodáva odtiaľ zásoby pre sily na juhu Ukrajiny, alebo prinajmenšom postúpiť tak blízko ku Krymu, aby bol na dostrel ukrajinského delostrelectva.Ak bude operácia úspešná, mohla by trvať týždeň až tri, povedali ukrajinskí predstavitelia Washingtonu.Protiofenzíva sa však od jej začiatku v júni nevyvíja úplne podľa plánov a predstavitelia vo Washingtone sa v stredu vyjadrili, že zvýšenú aktivitu ukrajinských síl sledujú s veľkým záujmom. Hlavný úder protiofenzívy Ukrajiny je na juhovýchode krajiny, kde do boja prúdia tisíce posíl, mnohé z nich vycvičené a vybavené Západom a doteraz držané v zálohe, uviedli v stredu dvaja predstavitelia Pentagonu