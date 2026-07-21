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Samsung predstavuje Flex Titanium, ďalší míľnik v oblasti skladacích displejov
Nová technológia spoločnosti Samsung zvyšuje odolnosť displejov a znižuje viditeľnosť ryhy v mieste ohybu. Nová technológia spoločnosti Samsung zvyšuje odolnosť displejov a znižuje ...
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21.7.2026 (SITA.sk) - Nová technológia spoločnosti Samsung zvyšuje odolnosť displejov a znižuje viditeľnosť ryhy v mieste ohybu.
Nová technológia spoločnosti Samsung zvyšuje odolnosť displejov a znižuje viditeľnosť ryhy v mieste ohybu, vďaka čomu prináša ešte lepší používateľský zážitok zo skladacích zariadení.
Spoločnosť Samsung Electronics dnes predstavila technológiu Flex Titanium pre ďalšiu generáciu skladacích zariadení série Galaxy. Nová konštrukcia displeja, ktorá vychádza zo skúseností získaných počas vývoja siedmich generácií skladacích zariadení, využíva dosiahnutý pokrok na poskytovanie ešte lepšieho používateľského zážitku vďaka vyššej odolnosti displeja a zníženej viditeľnosti ryhy v mieste ohybu. Základ technológie Flex Titanium tvoria dve súčasti – fólia z titánovej zliatiny a podporná titánová platnička. Ich kombinácia zabezpečuje optimálnu rovnováhu medzi tenkosťou, ohybnosťou a pevnosťou konštrukcie skladacieho displeja.
"Silnou stránkou spoločnosti Samsung v kategórii skladacích zariadení je prepojenie potrieb používateľov s našimi technológiami, ktoré prinášajú skutočné výhody do každodenného života," uviedol Sunghoon Moon, EVP a vedúci oddelenia Mobile R&D Office – H/W spoločnosti Samsung Electronics. "Pri novej generácii skladacích zariadení Galaxy staviame na dlhoročných skúsenostiach a prinášame inovácie displejov, ktoré zlepšujú používateľský zážitok."
Samsung je priekopníkom v oblasti inovácií displejov mobilných zariadení a ich sprístupňovania širokej verejnosti. Spoločnosť sa významne zaslúžila aj o rýchle rozšírenie AMOLED displejov v roku 2007 a vývoj ohybných displejov.
Inovatívne technológie môžu naplno rozvinúť svoj potenciál a priniesť používateľom skutočne zmysluplné funkcie len vtedy, ak sa neustále zdokonaľujú v reálnych podmienkach. Skladacie zariadenia nie sú v tomto smere výnimkou. Počas vývoja siedmich generácií skladacích telefónov Galaxy spoločnosť Samsung pozorne počúvala spätnú väzbu zákazníkov. Vďaka tomu zistila, čo si používatelia želajú najviac – väčší a kvalitnejší displej bez viditeľnej ryhy v mieste ohybu, bez kompromisov v oblasti odolnosti či prenosnosti.
Aby spoločnosť Samsung dokázala tieto očakávania naplniť, musela prepracovať konštrukciu skladacích displejov s využitím najmodernejších technológií, materiálov a technických riešení. Výsledkom je ďalší míľnik vo vývoji skladacích displejov – technológia Flex Titanium. Vďaka tejto inovácii bude Samsung aj naďalej určovať smer vývoja mobilného priemyslu a prinášať používateľom výnimočné zážitky.
Aby spoločnosť Samsung navrhla displej s dokonalým obrazom, ktorý si zároveň zachováva výborné mechanické vlastnosti aj pri každodennom používaní, prepracovala svoje doterajšie konštrukčné riešenie. Potrebovala pritom nájsť materiál, ktorý by bol dostatočne pevný a odolný voči vonkajším nárazom, dostatočne pružný na opakované ohýbanie a zároveň dostatočne tenký, aby sa zmestil do profilu zariadenia. Ukázalo sa, že ideálnu rovnováhu medzi všetkými tromi vlastnosťami ponúka práve titán.
Titán je známy svojou pevnosťou a odolnosťou. Používa sa v mnohých technologicky náročných oblastiach vrátane satelitných antén či kolies vozidiel určených na prieskum Marsu. Hoci ide o mimoriadne spoľahlivý materiál, jeho využitie v tenkej a ohybnej konštrukcii skladacieho displeja nebolo pre jeho tuhosť vôbec jednoduché. Spoločnosť Samsung z neho vytvorila dve kľúčové súčasti, a to fóliu z titánovej zliatiny a podpornú titánovú platničku.
Fólia z titánovej zliatiny podopiera displej zvnútra a nachádza sa pod OLED panelom. V porovnaní s polymérovou fóliou vykazuje až 20-násobne vyššiu mechanickú tuhosť. Vďaka presnému valcovaniu má hrúbku približne ako tretina priemerného ľudského vlasu, čo umožňuje vytvoriť mimoriadne tenký displejový panel.
Pod ním sa nachádza pružná titánová platnička, ktorá podopiera zobrazovací modul zo spodnej strany. Pokročilá technológia vytvárania miniatúrnych otvorov zabránila vzniku vzduchových medzier medzi modulom a platničkou. Tým sa zvyšuje priľnavosť, ktorá zabezpečuje stabilnejšiu oporu displeja v rozloženom stave pri zachovaní pružnosti potrebnej na opakované skladanie.
Nový displej ponúka vysoké rozlíšenie a využíva vylepšené organické materiály na dosiahnutie živých farieb pri nižšej spotrebe energie, čím zvyšuje energetickú účinnosť a celkovú výdrž zariadenia.
"Vďaka premyslenému usporiadaniu drobných otvorov v ohybovej časti titánovej platničky sa nám podarilo zabezpečiť pružnosť a zároveň vysokú odolnosť," uviedol Kyung-Jin Yoo, EVP a vedúci tímu Mobile Display Product Development v divízii Samsung Display. "Displej s vysokým rozlíšením, vyrobený z nových organických materiálov s vysokou energetickou účinnosťou, ešte viac posilní konkurencieschopnosť ďalšej generácie skladacích zariadení Galaxy."
Výsledkom všetkých týchto inovácií je tenký, no zároveň odolný skladací displej, ktorý prináša ničím nerušený zážitok zo sledovania obsahu. Vyvážený pomer pevnosti, pružnosti a stability opäť potvrdzuje spoločnosť Samsung v pozícii priekopníka určujúceho štandardy v oblasti skladacích displejov.
Nová technológia Flex Titanium sa po prvýkrát objaví v pripravovanej generácii skladacích zariadení Samsung Galaxy. Podrobnosti budú predstavené na podujatí Galaxy Unpacked.
Aké budú najväčšie novinky a ktorým smerom sa tento rok posunú skladačky od Samsungu? 22. júla 2026 si na YouTube kanáli Samsungu od 15:00 pozrite živý prenos z podujatia Galaxy Unpacked a buďte pri tom. Spoločne s vami rozbalíme budúcnosť skladačiek Galaxy.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Samsung predstavuje Flex Titanium, ďalší míľnik v oblasti skladacích displejov © SITA Všetky práva vyhradené.
Nová technológia spoločnosti Samsung zvyšuje odolnosť displejov a znižuje viditeľnosť ryhy v mieste ohybu, vďaka čomu prináša ešte lepší používateľský zážitok zo skladacích zariadení.
Spoločnosť Samsung Electronics dnes predstavila technológiu Flex Titanium pre ďalšiu generáciu skladacích zariadení série Galaxy. Nová konštrukcia displeja, ktorá vychádza zo skúseností získaných počas vývoja siedmich generácií skladacích zariadení, využíva dosiahnutý pokrok na poskytovanie ešte lepšieho používateľského zážitku vďaka vyššej odolnosti displeja a zníženej viditeľnosti ryhy v mieste ohybu. Základ technológie Flex Titanium tvoria dve súčasti – fólia z titánovej zliatiny a podporná titánová platnička. Ich kombinácia zabezpečuje optimálnu rovnováhu medzi tenkosťou, ohybnosťou a pevnosťou konštrukcie skladacieho displeja.
"Silnou stránkou spoločnosti Samsung v kategórii skladacích zariadení je prepojenie potrieb používateľov s našimi technológiami, ktoré prinášajú skutočné výhody do každodenného života," uviedol Sunghoon Moon, EVP a vedúci oddelenia Mobile R&D Office – H/W spoločnosti Samsung Electronics. "Pri novej generácii skladacích zariadení Galaxy staviame na dlhoročných skúsenostiach a prinášame inovácie displejov, ktoré zlepšujú používateľský zážitok."
Nadviazanie na dlhoročné skúsenosti so skladacími zariadeniami
Samsung je priekopníkom v oblasti inovácií displejov mobilných zariadení a ich sprístupňovania širokej verejnosti. Spoločnosť sa významne zaslúžila aj o rýchle rozšírenie AMOLED displejov v roku 2007 a vývoj ohybných displejov.
Inovatívne technológie môžu naplno rozvinúť svoj potenciál a priniesť používateľom skutočne zmysluplné funkcie len vtedy, ak sa neustále zdokonaľujú v reálnych podmienkach. Skladacie zariadenia nie sú v tomto smere výnimkou. Počas vývoja siedmich generácií skladacích telefónov Galaxy spoločnosť Samsung pozorne počúvala spätnú väzbu zákazníkov. Vďaka tomu zistila, čo si používatelia želajú najviac – väčší a kvalitnejší displej bez viditeľnej ryhy v mieste ohybu, bez kompromisov v oblasti odolnosti či prenosnosti.
Aby spoločnosť Samsung dokázala tieto očakávania naplniť, musela prepracovať konštrukciu skladacích displejov s využitím najmodernejších technológií, materiálov a technických riešení. Výsledkom je ďalší míľnik vo vývoji skladacích displejov – technológia Flex Titanium. Vďaka tejto inovácii bude Samsung aj naďalej určovať smer vývoja mobilného priemyslu a prinášať používateľom výnimočné zážitky.
Flex Titanium je nový štandard skladacích displejov
Aby spoločnosť Samsung navrhla displej s dokonalým obrazom, ktorý si zároveň zachováva výborné mechanické vlastnosti aj pri každodennom používaní, prepracovala svoje doterajšie konštrukčné riešenie. Potrebovala pritom nájsť materiál, ktorý by bol dostatočne pevný a odolný voči vonkajším nárazom, dostatočne pružný na opakované ohýbanie a zároveň dostatočne tenký, aby sa zmestil do profilu zariadenia. Ukázalo sa, že ideálnu rovnováhu medzi všetkými tromi vlastnosťami ponúka práve titán.
Titán je známy svojou pevnosťou a odolnosťou. Používa sa v mnohých technologicky náročných oblastiach vrátane satelitných antén či kolies vozidiel určených na prieskum Marsu. Hoci ide o mimoriadne spoľahlivý materiál, jeho využitie v tenkej a ohybnej konštrukcii skladacieho displeja nebolo pre jeho tuhosť vôbec jednoduché. Spoločnosť Samsung z neho vytvorila dve kľúčové súčasti, a to fóliu z titánovej zliatiny a podpornú titánovú platničku.
Fólia z titánovej zliatiny podopiera displej zvnútra a nachádza sa pod OLED panelom. V porovnaní s polymérovou fóliou vykazuje až 20-násobne vyššiu mechanickú tuhosť. Vďaka presnému valcovaniu má hrúbku približne ako tretina priemerného ľudského vlasu, čo umožňuje vytvoriť mimoriadne tenký displejový panel.
Pod ním sa nachádza pružná titánová platnička, ktorá podopiera zobrazovací modul zo spodnej strany. Pokročilá technológia vytvárania miniatúrnych otvorov zabránila vzniku vzduchových medzier medzi modulom a platničkou. Tým sa zvyšuje priľnavosť, ktorá zabezpečuje stabilnejšiu oporu displeja v rozloženom stave pri zachovaní pružnosti potrebnej na opakované skladanie.
Nový displej ponúka vysoké rozlíšenie a využíva vylepšené organické materiály na dosiahnutie živých farieb pri nižšej spotrebe energie, čím zvyšuje energetickú účinnosť a celkovú výdrž zariadenia.
"Vďaka premyslenému usporiadaniu drobných otvorov v ohybovej časti titánovej platničky sa nám podarilo zabezpečiť pružnosť a zároveň vysokú odolnosť," uviedol Kyung-Jin Yoo, EVP a vedúci tímu Mobile Display Product Development v divízii Samsung Display. "Displej s vysokým rozlíšením, vyrobený z nových organických materiálov s vysokou energetickou účinnosťou, ešte viac posilní konkurencieschopnosť ďalšej generácie skladacích zariadení Galaxy."
Výsledkom všetkých týchto inovácií je tenký, no zároveň odolný skladací displej, ktorý prináša ničím nerušený zážitok zo sledovania obsahu. Vyvážený pomer pevnosti, pružnosti a stability opäť potvrdzuje spoločnosť Samsung v pozícii priekopníka určujúceho štandardy v oblasti skladacích displejov.
Nová technológia Flex Titanium sa po prvýkrát objaví v pripravovanej generácii skladacích zariadení Samsung Galaxy. Podrobnosti budú predstavené na podujatí Galaxy Unpacked.
Aké budú najväčšie novinky a ktorým smerom sa tento rok posunú skladačky od Samsungu? 22. júla 2026 si na YouTube kanáli Samsungu od 15:00 pozrite živý prenos z podujatia Galaxy Unpacked a buďte pri tom. Spoločne s vami rozbalíme budúcnosť skladačiek Galaxy.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Samsung predstavuje Flex Titanium, ďalší míľnik v oblasti skladacích displejov © SITA Všetky práva vyhradené.
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