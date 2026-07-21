|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 21.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Daniel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. júla 2026
Španielska vláda chce zakázať fajčenie na terasách, plážach aj v parkoch
Návrh zákona rozširuje zákaz fajčenia aj na elektronické cigarety, definitívne o ňom ešte musí rozhodnúť parlament.
Zdieľať
21.7.2026 (SITA.sk) - Návrh zákona rozširuje zákaz fajčenia aj na elektronické cigarety, definitívne o ňom ešte musí rozhodnúť parlament.
Španielska menšinová ľavicová vláda schválila v utorok návrh zákona, ktorý zakazuje fajčenie a používanie elektronických cigariet na viacerých verejných priestranstvách vrátane terás barov a reštaurácií, parkov či pláží.
Návrh zároveň zakazuje maloletým užívať tabakové výrobky a sprísňuje pravidlá pre reklamu, propagáciu a sponzorovanie tabakových výrobkov, ktoré predstavujú závažné zdravotné riziko vrátane rakoviny.
Ministerka zdravotníctva Mónica García uviedla, že cieľom je rozšíriť obmedzenia nad rámec zákazu fajčenia vo vnútorných priestoroch, ktorý v krajine platí od roku 2010. „Cieľ je jednoduchý – aby sa čistý vzduch stal štandardom v spoločných priestoroch,“ povedala po rokovaní vlády.
Návrh ešte musí schváliť parlament, v ktorom vláda nemá väčšinu. Očakáva sa, že vyvolá odpor sektora gastronómie, keďže stolovanie na terasách je v Španielsku počas horúcich letných mesiacov veľmi rozšírené.
Podľa údajov zdravotníckych úradov z roku 2024 fajčí denne približne 26 percent dospelej populácie.
Fajčenie si v krajine každoročne vyžiada približne 50-tisíc obetí a predstavuje rizikový faktor pri približne 30 percentách prípadov rakoviny.
Zdroj: SITA.sk - Španielska vláda chce zakázať fajčenie na terasách, plážach aj v parkoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielska menšinová ľavicová vláda schválila v utorok návrh zákona, ktorý zakazuje fajčenie a používanie elektronických cigariet na viacerých verejných priestranstvách vrátane terás barov a reštaurácií, parkov či pláží.
Návrh zároveň zakazuje maloletým užívať tabakové výrobky a sprísňuje pravidlá pre reklamu, propagáciu a sponzorovanie tabakových výrobkov, ktoré predstavujú závažné zdravotné riziko vrátane rakoviny.
Už nielen vnútri
Ministerka zdravotníctva Mónica García uviedla, že cieľom je rozšíriť obmedzenia nad rámec zákazu fajčenia vo vnútorných priestoroch, ktorý v krajine platí od roku 2010. „Cieľ je jednoduchý – aby sa čistý vzduch stal štandardom v spoločných priestoroch,“ povedala po rokovaní vlády.
Fajčí takmer
Návrh ešte musí schváliť parlament, v ktorom vláda nemá väčšinu. Očakáva sa, že vyvolá odpor sektora gastronómie, keďže stolovanie na terasách je v Španielsku počas horúcich letných mesiacov veľmi rozšírené.
Neradostné údaje
Podľa údajov zdravotníckych úradov z roku 2024 fajčí denne približne 26 percent dospelej populácie.
Fajčenie si v krajine každoročne vyžiada približne 50-tisíc obetí a predstavuje rizikový faktor pri približne 30 percentách prípadov rakoviny.
Zdroj: SITA.sk - Španielska vláda chce zakázať fajčenie na terasách, plážach aj v parkoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Brusel zrušil grant pre Benátske bienále, argumentuje návratom Ruska na prestížnu výstavu
Brusel zrušil grant pre Benátske bienále, argumentuje návratom Ruska na prestížnu výstavu
<< predchádzajúci článok
Samsung predstavuje Flex Titanium, ďalší míľnik v oblasti skladacích displejov
Samsung predstavuje Flex Titanium, ďalší míľnik v oblasti skladacích displejov