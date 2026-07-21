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21. júla 2026

Španielska vláda chce zakázať fajčenie na terasách, plážach aj v parkoch


Tagy: Elektronické cigarety Španielska vláda Zákaz fajčenia na terasách reštaurácii

Návrh zákona rozširuje zákaz fajčenia aj na elektronické cigarety, definitívne o ňom ešte musí rozhodnúť parlament.



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france_smoking_ban_80992 676x451 21.7.2026 (SITA.sk) - Návrh zákona rozširuje zákaz fajčenia aj na elektronické cigarety, definitívne o ňom ešte musí rozhodnúť parlament.


Španielska menšinová ľavicová vláda schválila v utorok návrh zákona, ktorý zakazuje fajčenie a používanie elektronických cigariet na viacerých verejných priestranstvách vrátane terás barov a reštaurácií, parkov či pláží.

Návrh zároveň zakazuje maloletým užívať tabakové výrobky a sprísňuje pravidlá pre reklamu, propagáciu a sponzorovanie tabakových výrobkov, ktoré predstavujú závažné zdravotné riziko vrátane rakoviny.

Už nielen vnútri


Ministerka zdravotníctva Mónica García uviedla, že cieľom je rozšíriť obmedzenia nad rámec zákazu fajčenia vo vnútorných priestoroch, ktorý v krajine platí od roku 2010. „Cieľ je jednoduchý – aby sa čistý vzduch stal štandardom v spoločných priestoroch,“ povedala po rokovaní vlády.

Fajčí takmer


Návrh ešte musí schváliť parlament, v ktorom vláda nemá väčšinu. Očakáva sa, že vyvolá odpor sektora gastronómie, keďže stolovanie na terasách je v Španielsku počas horúcich letných mesiacov veľmi rozšírené.

Neradostné údaje


Podľa údajov zdravotníckych úradov z roku 2024 fajčí denne približne 26 percent dospelej populácie.

Fajčenie si v krajine každoročne vyžiada približne 50-tisíc obetí a predstavuje rizikový faktor pri približne 30 percentách prípadov rakoviny.


Zdroj: SITA.sk - Španielska vláda chce zakázať fajčenie na terasách, plážach aj v parkoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Elektronické cigarety Španielska vláda Zákaz fajčenia na terasách reštaurácii
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