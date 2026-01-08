Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Samsung predstavuje prenosný projektor Freestyle+ s umelou inteligenciou


S ním si každý môže užiť hry alebo filmy vo veľkom formáte v podstate v akomkoľvek priestore. Freestyle+ ponúka praktické prenosné prevedenie, vylepšený jas a optimalizáciu obrazu pomocou umelej ...



samsung tvs and displays freestyle samsung unveils the freestyle ahead of ces 2026_main1 676x507 8.1.2026 (SITA.sk) - S ním si každý môže užiť hry alebo filmy vo veľkom formáte v podstate v akomkoľvek priestore. Freestyle+ ponúka praktické prenosné prevedenie, vylepšený jas a optimalizáciu obrazu pomocou umelej inteligencie, čo ocenia hráči aj milovníci filmov a seriálov.


Projektor The Freestyle+, predstavený tesne pred začiatkom veľtrhu CES 2026 v Las Vegas, vychádza z jedinečného prevedenia pôvodného modelu The Freestyle. Ponúka však podstatne lepšiu umelú inteligenciu, vyšší jas a bohatšiu funkčnú výbavu. Znamená to okrem iného jednoduchšie ovládanie bez veľkého nastavovania alebo menenia parametrov.

"The Freestyle+ zodpovedá našej dlhodobej vízii – chceme, aby si všetci používatelia mohli zobraziť svoj obľúbený obsah spôsobom, ktorý zodpovedá ich životnému štýlu a aktivitám," hovorí Hun Lee, výkonný viceprezident divízie zobrazovacích zariadení Samsung Electronics. "Keď sa spojí prenosné prevedenie s umelou inteligenciou, ktorá optimalizuje samotný obsah aj okolité prostredie, vznikne projektor, s ktorým sa na kvalitné zážitky môžete tešiť naozaj kdekoľvek."

Vďaka umelej inteligencii stačí zapnúť a prehrávať


Základom nového projektora The Freestyle+ je technológia AI OptiScreen, ktorá vďaka umelej inteligencii automaticky upravuje obraz na mieru rôznym priestorom. Stačí projektor namieriť na vhodnú plochu a začať s prehrávaním.

Technológiu AI OptiScreen tvorí celý rad inteligentných funkcií, ktoré obraz automaticky optimalizujú v závislosti od typu povrchu a od okolitého prostredia:

  • 3D Auto Keystone automaticky upravuje skreslenie pri premietaní na nerovný povrch, napríklad do rohu miestnosti, na záves alebo na stenu v inom uhle ako v pravom.

  • Real-time Focus priebežne mení zaostrenie, keď sa projektor hýbe alebo otáča, aby obraz zostal jasný, stabilný a bez šumu.

  • Screen Fit automaticky upravuje obraz, aby zodpovedal premietacej ploche.

  • Wall Calibration analyzuje podobu projekčnej plochy a minimalizuje rušivé vizuálne vplyvy.


Tieto inteligentné funkcie dopĺňa AI platforma Vision AI Companion s integrovanou asistenčnou službou Bixby. Jej súčasťou sú AI služby poskytované globálnymi partnerskými organizáciami, umožňujúce ľahšie interaktívne ovládanie hlasom aj prirodzenú komunikáciu s obsahom na premietacej ploche.

Ľahké prevedenie na každodenné využitie


Základom tohto typu projektora je ľahko prenosné prevedenie, čomu dokonale zodpovedá valcovitý tvar The Freestyle+, a môžete si ho so sebou vziať prakticky kamkoľvek. S hodnotou 430 ISO lúmenov má takmer dvojnásobne jasný obraz oproti predchádzajúcej verzii, čo umožňuje pohodlné sledovanie aj počas denného svetla.

Projektor je určený na každodenné použitie aj v priestoroch, ktoré na prvý pohľad nie sú na premietanie vôbec určené. Je možné s ním otáčať o 180 stupňov, takže môžete premietať v podstate v akomkoľvek uhle – na stenu, na podlahu, na strop, jednoducho kam chcete. A nepotrebujete na to žiadne ďalšie statívy ani iné príslušenstvo.

K zábave na cestách patrí aj skvelý zvuk


Vzhľadom na vlastnosti The Freestyle+ je jasné, že sa výborne hodí aj ako zábavný spoločník pri cestovaní. Opäť k nemu nepotrebujete žiadne ďalšie zariadenia ani príslušenstvo. Súčasťou softvérovej výbavy je totiž systém Tizen OS, herná aplikácia a priamy prístup k vybraným partnerským streamovacím platformám, takže môžete prehrávať filmy aj bez pripojenia k počítaču alebo telefónu.

Pokiaľ ide o zvuk, projektor Freestyle+ ponúka pohlcujúci zvuk, ktorý naplní celú miestnosť, vďaka vstavanému 360-stupňovému reproduktoru, ktorý je vyladený tak, aby produkoval bohatší a plnší zvuk aj v kompaktnom prevedení. Funkcia Q-Symphony umožňuje projektoru synchronizovať sa s kompatibilnými soundbarmi Samsung, čím vytvára bohatší a celistvejší zvukový zážitok.

Samsung vystavuje projektor The Freestyle+ na veľtrhu CES 2026, ktorý sa koná od 6. – 9. januára v Las Vegas. Predávať sa po celom svete, vrátane Slovenskej republiky, začne postupne v prvej polovici roka.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Samsung predstavuje prenosný projektor Freestyle+ s umelou inteligenciou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR projektor Samsung Umelá inteligencia Veľtrh
