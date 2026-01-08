|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 8.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Severín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Samsung predstavuje prenosný projektor Freestyle+ s umelou inteligenciou
S ním si každý môže užiť hry alebo filmy vo veľkom formáte v podstate v akomkoľvek priestore. Freestyle+ ponúka praktické prenosné prevedenie, vylepšený jas a optimalizáciu obrazu pomocou umelej ...
Zdieľať
8.1.2026 (SITA.sk) - S ním si každý môže užiť hry alebo filmy vo veľkom formáte v podstate v akomkoľvek priestore. Freestyle+ ponúka praktické prenosné prevedenie, vylepšený jas a optimalizáciu obrazu pomocou umelej inteligencie, čo ocenia hráči aj milovníci filmov a seriálov.
Projektor The Freestyle+, predstavený tesne pred začiatkom veľtrhu CES 2026 v Las Vegas, vychádza z jedinečného prevedenia pôvodného modelu The Freestyle. Ponúka však podstatne lepšiu umelú inteligenciu, vyšší jas a bohatšiu funkčnú výbavu. Znamená to okrem iného jednoduchšie ovládanie bez veľkého nastavovania alebo menenia parametrov.
"The Freestyle+ zodpovedá našej dlhodobej vízii – chceme, aby si všetci používatelia mohli zobraziť svoj obľúbený obsah spôsobom, ktorý zodpovedá ich životnému štýlu a aktivitám," hovorí Hun Lee, výkonný viceprezident divízie zobrazovacích zariadení Samsung Electronics. "Keď sa spojí prenosné prevedenie s umelou inteligenciou, ktorá optimalizuje samotný obsah aj okolité prostredie, vznikne projektor, s ktorým sa na kvalitné zážitky môžete tešiť naozaj kdekoľvek."
Základom nového projektora The Freestyle+ je technológia AI OptiScreen, ktorá vďaka umelej inteligencii automaticky upravuje obraz na mieru rôznym priestorom. Stačí projektor namieriť na vhodnú plochu a začať s prehrávaním.
Technológiu AI OptiScreen tvorí celý rad inteligentných funkcií, ktoré obraz automaticky optimalizujú v závislosti od typu povrchu a od okolitého prostredia:
Tieto inteligentné funkcie dopĺňa AI platforma Vision AI Companion s integrovanou asistenčnou službou Bixby. Jej súčasťou sú AI služby poskytované globálnymi partnerskými organizáciami, umožňujúce ľahšie interaktívne ovládanie hlasom aj prirodzenú komunikáciu s obsahom na premietacej ploche.
Základom tohto typu projektora je ľahko prenosné prevedenie, čomu dokonale zodpovedá valcovitý tvar The Freestyle+, a môžete si ho so sebou vziať prakticky kamkoľvek. S hodnotou 430 ISO lúmenov má takmer dvojnásobne jasný obraz oproti predchádzajúcej verzii, čo umožňuje pohodlné sledovanie aj počas denného svetla.
Projektor je určený na každodenné použitie aj v priestoroch, ktoré na prvý pohľad nie sú na premietanie vôbec určené. Je možné s ním otáčať o 180 stupňov, takže môžete premietať v podstate v akomkoľvek uhle – na stenu, na podlahu, na strop, jednoducho kam chcete. A nepotrebujete na to žiadne ďalšie statívy ani iné príslušenstvo.
Vzhľadom na vlastnosti The Freestyle+ je jasné, že sa výborne hodí aj ako zábavný spoločník pri cestovaní. Opäť k nemu nepotrebujete žiadne ďalšie zariadenia ani príslušenstvo. Súčasťou softvérovej výbavy je totiž systém Tizen OS, herná aplikácia a priamy prístup k vybraným partnerským streamovacím platformám, takže môžete prehrávať filmy aj bez pripojenia k počítaču alebo telefónu.
Pokiaľ ide o zvuk, projektor Freestyle+ ponúka pohlcujúci zvuk, ktorý naplní celú miestnosť, vďaka vstavanému 360-stupňovému reproduktoru, ktorý je vyladený tak, aby produkoval bohatší a plnší zvuk aj v kompaktnom prevedení. Funkcia Q-Symphony umožňuje projektoru synchronizovať sa s kompatibilnými soundbarmi Samsung, čím vytvára bohatší a celistvejší zvukový zážitok.
Samsung vystavuje projektor The Freestyle+ na veľtrhu CES 2026, ktorý sa koná od 6. – 9. januára v Las Vegas. Predávať sa po celom svete, vrátane Slovenskej republiky, začne postupne v prvej polovici roka.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Samsung predstavuje prenosný projektor Freestyle+ s umelou inteligenciou © SITA Všetky práva vyhradené.
Projektor The Freestyle+, predstavený tesne pred začiatkom veľtrhu CES 2026 v Las Vegas, vychádza z jedinečného prevedenia pôvodného modelu The Freestyle. Ponúka však podstatne lepšiu umelú inteligenciu, vyšší jas a bohatšiu funkčnú výbavu. Znamená to okrem iného jednoduchšie ovládanie bez veľkého nastavovania alebo menenia parametrov.
"The Freestyle+ zodpovedá našej dlhodobej vízii – chceme, aby si všetci používatelia mohli zobraziť svoj obľúbený obsah spôsobom, ktorý zodpovedá ich životnému štýlu a aktivitám," hovorí Hun Lee, výkonný viceprezident divízie zobrazovacích zariadení Samsung Electronics. "Keď sa spojí prenosné prevedenie s umelou inteligenciou, ktorá optimalizuje samotný obsah aj okolité prostredie, vznikne projektor, s ktorým sa na kvalitné zážitky môžete tešiť naozaj kdekoľvek."
Vďaka umelej inteligencii stačí zapnúť a prehrávať
Základom nového projektora The Freestyle+ je technológia AI OptiScreen, ktorá vďaka umelej inteligencii automaticky upravuje obraz na mieru rôznym priestorom. Stačí projektor namieriť na vhodnú plochu a začať s prehrávaním.
Technológiu AI OptiScreen tvorí celý rad inteligentných funkcií, ktoré obraz automaticky optimalizujú v závislosti od typu povrchu a od okolitého prostredia:
- 3D Auto Keystone automaticky upravuje skreslenie pri premietaní na nerovný povrch, napríklad do rohu miestnosti, na záves alebo na stenu v inom uhle ako v pravom.
- Real-time Focus priebežne mení zaostrenie, keď sa projektor hýbe alebo otáča, aby obraz zostal jasný, stabilný a bez šumu.
- Screen Fit automaticky upravuje obraz, aby zodpovedal premietacej ploche.
- Wall Calibration analyzuje podobu projekčnej plochy a minimalizuje rušivé vizuálne vplyvy.
Tieto inteligentné funkcie dopĺňa AI platforma Vision AI Companion s integrovanou asistenčnou službou Bixby. Jej súčasťou sú AI služby poskytované globálnymi partnerskými organizáciami, umožňujúce ľahšie interaktívne ovládanie hlasom aj prirodzenú komunikáciu s obsahom na premietacej ploche.
Ľahké prevedenie na každodenné využitie
Základom tohto typu projektora je ľahko prenosné prevedenie, čomu dokonale zodpovedá valcovitý tvar The Freestyle+, a môžete si ho so sebou vziať prakticky kamkoľvek. S hodnotou 430 ISO lúmenov má takmer dvojnásobne jasný obraz oproti predchádzajúcej verzii, čo umožňuje pohodlné sledovanie aj počas denného svetla.
Projektor je určený na každodenné použitie aj v priestoroch, ktoré na prvý pohľad nie sú na premietanie vôbec určené. Je možné s ním otáčať o 180 stupňov, takže môžete premietať v podstate v akomkoľvek uhle – na stenu, na podlahu, na strop, jednoducho kam chcete. A nepotrebujete na to žiadne ďalšie statívy ani iné príslušenstvo.
K zábave na cestách patrí aj skvelý zvuk
Vzhľadom na vlastnosti The Freestyle+ je jasné, že sa výborne hodí aj ako zábavný spoločník pri cestovaní. Opäť k nemu nepotrebujete žiadne ďalšie zariadenia ani príslušenstvo. Súčasťou softvérovej výbavy je totiž systém Tizen OS, herná aplikácia a priamy prístup k vybraným partnerským streamovacím platformám, takže môžete prehrávať filmy aj bez pripojenia k počítaču alebo telefónu.
Pokiaľ ide o zvuk, projektor Freestyle+ ponúka pohlcujúci zvuk, ktorý naplní celú miestnosť, vďaka vstavanému 360-stupňovému reproduktoru, ktorý je vyladený tak, aby produkoval bohatší a plnší zvuk aj v kompaktnom prevedení. Funkcia Q-Symphony umožňuje projektoru synchronizovať sa s kompatibilnými soundbarmi Samsung, čím vytvára bohatší a celistvejší zvukový zážitok.
Samsung vystavuje projektor The Freestyle+ na veľtrhu CES 2026, ktorý sa koná od 6. – 9. januára v Las Vegas. Predávať sa po celom svete, vrátane Slovenskej republiky, začne postupne v prvej polovici roka.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Samsung predstavuje prenosný projektor Freestyle+ s umelou inteligenciou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Blanár podporil Dánsko a zdôraznil postavenie Grónska v EÚ a NATO
Blanár podporil Dánsko a zdôraznil postavenie Grónska v EÚ a NATO
<< predchádzajúci článok
Fico a Babiš sa dohodli na obnove spoločných rokovaní vlád, obrovskú pozornosť venovali viacerým témam – VIDEO, FOTO
Fico a Babiš sa dohodli na obnove spoločných rokovaní vlád, obrovskú pozornosť venovali viacerým témam – VIDEO, FOTO