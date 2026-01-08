Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

08. januára 2026

Blanár podporil Dánsko a zdôraznil postavenie Grónska v EÚ a NATO


Grónsko je súčasťou Európskej únie (EÚ), rovnako aj Severoatlantickej aliancie (NATO) a predovšetkým je ...



613083808_1185201467106010_7146993587305641089_n 676x451 8.1.2026 (SITA.sk) - Grónsko je súčasťou Európskej únie (EÚ), rovnako aj Severoatlantickej aliancie (NATO) a predovšetkým je súčasťou Dánskeho kráľovstva. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý vyjadril Dánsku podporu v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom Grónska. Rezort diplomacie informoval, že minister Blanár vo štvrtok telefonoval so šéfom dánskej diplomacie Larsom Lokke Rasmussenom.

Podpora Dánska


Slovenský šéf diplomacie zdôraznil, že SR dôrazne trvá na nevyhnutnosti dodržiavania medzinárodného práva a záväzkov vyplývajúcich z Charty Organizácie Spojených národov vrátane rešpektovania suverenity a územnej celistvosti v každom prípade, bez uplatňovania dvojakého metra.

„Odmietame porušovanie týchto princípov,“ vyhlásil Blanár, ktorý súčasne ocenil spoločné vyhlásenie Dánska, Francúzska, Nemecka, Poľska, Spojeného kráľovstva, Španielska a Talianska v súvislosti s Grónskom. Krajiny vo vyhlásení vyjadrili podporu Dánsku a Grónsku a zdôraznili kľúčový význam bezpečnosti regiónu Arktídy.

Dánsky minister počas telefonátu informoval Blanára o aktuálnom vývoji a plánovanom stretnutí s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom. Blanár vyjadril Dánsku podporu a zdôraznil, že Grónsko je súčasťou EÚ, NATO a najmä Dánskeho kráľovstva.

Blanár dánskemu partnerovi súčasne poďakoval za konštruktívne dánske predsedníctvo v Rade EÚ v druhej polovici roka 2025. Ocenil pritom pragmatický prístup a podporu Dánska pri obhajovaní slovenských národnoštátnych záujmov, a to najmä v súvislosti so stratégiou REPowerEU, ktorú slovenská vláda hodnotí ako neprijateľnú.

Súčasť USA


Skupina európskych lídrov v utorok 6. januára vyjadrila podporu Dánsku po tom, čo americký prezident Donald Trump v nedeľu 4. januára opätovne naznačil, že Grónsko, autonómne arktické územie Dánska, by sa malo stať súčasťou Spojených štátov.

Trump zopakoval, že je presvedčený, že Grónsko by sa malo stať súčasťou Spojených štátov, aj napriek výzvam dánskej premiérky, aby Washington prestal „ohrozovať“ toto územie. Obavy v Kodani aj v Grónsku zosilneli po tom, čo USA cez víkend vojensky zasiahli vo Venezuele. Trump počas letu na palube Air Force One uviedol, že Grónsko je pre USA kľúčové.

„Potrebujeme Grónsko z hľadiska národnej bezpečnosti a Dánsko to nedokáže zabezpečiť,“ povedal novinárom. „Starosti o Grónsko si budeme robiť tak o dva mesiace...,“ povedal Trump pred novinármi.

Kontrola nad Grónskom


V utorok 6. januára Biely dom informoval, že Trump rokuje o možnostiach prevzatia kontroly nad Grónskom, a to vrátane vojenského zásahu. Dánsko varovalo, že takýto krok by mohol viesť ku koncu NATO. Vojenský útok na Grónsko by alianciu prakticky paralyzoval, keďže článok 5 zaväzuje členov brániť napadnutý štát. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že „získanie Grónska je otázkou národnej bezpečnosti“ a má odradiť Rusko a Čínu. Zároveň pripustila, že prezident zvažuje „celé spektrum možností“, a využitie armády je „vždy na stole“.

Podľa denníka The Wall Street Journal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio informoval amerických zákonodarcov, že Trumpovým preferovaným riešením je kúpa Grónska od Dánska, pričom súčasné vyhlásenia neznamenajú bezprostrednú inváziu. Grónsky premiér Jens Frederik Nielsen zdôraznil, že ostrov nie je na predaj a o jeho budúcnosti môžu rozhodnúť len jeho obyvatelia.

Grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová uviedla, že sa počas roka 2025 opakovane snažili o stretnutie s Rubiom, ale „doteraz to nebolo možné“. Jej dánsky náprotivok Lars Løkke Rasmussen vyhlásil, že stretnutie by malo „vyjasniť určité nedorozumenia“.


Zdroj: SITA.sk - Blanár podporil Dánsko a zdôraznil postavenie Grónska v EÚ a NATO © SITA Všetky práva vyhradené.

