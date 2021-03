Samsung reaguje na nové energetické štítky špeciálnou ponukou, ušetriť je možné stovky eur

Beznámrazové chladničky

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia od 1. marca zaviedla nové energetické štítky, ktoré sa majú uvádzať pri produktoch. Týmto krokom chce dať zákazníkom možnosť sa lepšie zorientovať v ich spotrebe. Samsung sa preto rozhodol, že dá o svojich energeticky šetrných produktoch vedieť a pripravil špeciálnu akciu.Samsung sa rozhodol zareagovať na nové energetické štítky, ktoré zaviedla Európska komisia, a spustil akciu, v ktorej je možné do 16. mája 2021 získať bonus vo výške až 300 € za nákup energeticky šetrnejších chladničiek, práčok a sušičiek. Stačí sa zaregistrovať do 14 dní od nákupu na Samsung.sk, nahrať všetky potrebné doklady a bonus bude po splnení všetkých podmienok zaslaný kupujúcemu na účet. Akcia platí v značkových predajniach Samsung, internetovom obchode www.samsung.sk a u ďalších vybraných predajcov elektroniky. V ponuke je 62 modelov spotrebičov, ktorých podrobný prehľad a ďalšie podmienky nákupu nájdete na stránke samsung.sk Bonusovú akciu však môžete skombinovať s ďalšou akčnou ponukou, ktorá platí len do 28. marca alebo do vypredania zásob, a vzťahuje sa na vybrané chladničky a práčky.Bonusy sa vzťahujú na pokročilé modely s inovatívnymi technológiami, napríklad chladničky Samsung vybavené funkciou All around cooling, ktorá zaisťuje rovnomerné chladenie v celom priestore chladničky vrátane všetkých rohov, či na modely vybavené umelou inteligenciou. Ide napríklad o kombinované chladničky s mrazničkou vybavené funkciou True No Frost, ktorá zabraňuje vytváraniu námrazy a šetrí energiu. Tieto chladničky používateľ nemusí na rozdiel od bežných chladničiek odmrazovať. Ak potrebujete viac priestoru pre chladené a mrazené potraviny, môžete bonus využiť na kúpu niektorej z amerických chladničiek vybavených dvojitým chladiacim systémom Twin Cooling Plus a celkovým objemom až 652 litrov.Medzi zvýhodnenými domácimi spotrebičmi sú aj parné práčky Samsung s technológiou QuickDrive, vďaka ktorej sa prací cyklus skráti až na polovicu. Tieto práčky sa vyznačujú veľmi tichým invertorovým motorom a parou dokážu vďaka dezinfekčnému programu Hygiene Care odstrániť až 99,9 % baktérií a alergénov. V závislosti od modelu potom využívajú aj umelú inteligenciu, napríklad pri voľbe pracieho programu, pri ktorej vychádza z predchádzajúcich pracích cyklov. Vďaka funkcii Add Wash a špeciálnym menším dvierkam je možné do týchto práčok pridať zabudnuté kusy oblečenia aj v priebehu pracieho cyklu. Samsung práčky pre úsporu energie používajú technológiu Aktívnej peny EcoBubble, kedy sa do bielizne dostáva priamo pena, čím sa zlepšuje výkon pri nízkej spotrebe energie. Vďaka tomu má Samsung na trhu jedno z najširších portfólií práčok v triede A.Bonus je možné uplatniť aj na moderné sušičky od Samsungu so systémom proti krčeniu bielizne Wrinkle Perent a špeciálnym cyklom Quick Dry 35, ktorý dokáže 1 kg bielizne usušiť len za 35 minút.Ak sa chcete dozvedieť viac informácií zo sveta technológií, vypočujte si aj podcasty On/Off by Samsung so Sajfom Informačný servis