Dotácia rekonštrukcia domu: Plánujete rekonštrukciu domu? Štát vám časť nákladov preplatí

Vďaka európskym peniazom a Plánu obnovy, v rámci ktorého má byť na tento účel vyčlenených 500 miliónov eur.

Ministerstvo životného prostredia pripravuje pre domácnosti projekt „Zelené domy“. Zameraný je na systematickú obnovu budov, konkrétne výmenu okien, zateplenie, zachytávanie dažďovej vody, kúrenie a ohrev vody, kompostéry či zelené strechy.

Namiesto kotlovej dotácie celá rekonštrukcia

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) už avizoval, že maximálna dotácia na jeden dom bude zrejme 10-tisíc eur a zrekonštruovať by sa tak mohlo zhruba 40-tisíc rodinných domov.

Finálne sumy však ešte nie sú presne stanovené a minister nevylúčil, že by sa projekt vzťahoval aj na panelákové domy. Presné nastavenie podmienok podpory majú ešte konzultovať s odborníkmi.

Platforma Budovy pre budúcnosť tieto kroky ministerstva pochválila. Podľa jej riaditeľky Kataríny Nikodemovej sa jedná o systematickejšie riešenie, než aké poskytovala kotlová dotácia, ktorú ministerstvo zrušilo.

„Je nesystematické financovať iba výmenu kotla cez kotlíkové dotácie bez toho, aby vlastník domu ošetril úniky tepla pomocou zateplenia stien, strechy alebo výmenou okien,“ vysvetlila.

Menej plytvania, čistejší vzduch

Výsledkom je podľa nej znečistenie ovzdušia z vykurovania starých domov tuhými palivami, pričom domácnosti sa k takému spôsobu utiekajú pre nedostatok príjmov.

Práve s tým by im mal pomôcť štát s novým príspevkom, pričom na zvyšné náklady by mohli žiadatelia využiť iné formy financovania.

Na čerpanie dotácie si však záujemcovia budú musieť nejaký čas počkať. Ministerstvo totiž počíta s tým, že poskytovať ich začnú od budúceho roka.

Okrem toho musí ešte celkový Plán obnovy schváliť Európska komisia. Kým sa tak peniaze dostanú priamo k domácnostiam, nejaký čas to ešte potrvá.

Zelenšie domácnosti aj tento rok

Už dnes však existujú iné schémy financovania, ktoré podporujú ekologickejšie bývanie. Napríklad projekt „Zelená domácnostiam II“, ktorého cieľom je podpora obnoviteľných zdrojov energie.

Teda financovanie malých zariadení na výrobu elektriny, ako fotovoltické panely, alebo zariadení na výrobu tepla. Patria sem slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá.

Na ich podporu bolo pre domácnosti vyčlenených v rámci celého programu 48 miliónov eur. Podpora na jedného žiadateľa je však odlišná a závisí od toho, o ktoré zariadenie má záujem.

Druh zariadenia Maximálna výška príspevku

Fotovoltický panel v rodinnom dome 1 500 €

Slnečný kolektor v rodinnom dome 1 750 €

Slnečný kolektor v bytovom dome maximálne 1 kW na byt

Kotol na biomasu v rodinnom dome 1 500 €

Kotol na biomasu v bytovom dome maximálne 7 kW na by

Tepelné čerpadlo v rodinnom dome 3 400 €

Žiadosti sa posielajú prostredníctvom stránky zelenadomacnostiam.sk v sekcii „Žiadosti o poukážku“, a to do 15. decembra 2021 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov.

Podľa Veroniky Rapantovej zo Slovenskej informačnej a energetickej agentúry (SIEA) však možno očakávať predlženie termínu podávania žiadostí. Najmä pre vysoký záujem ľudí o túto finančnú podporu.

Pozor na správnosť údajov

Odborníčka vysvetľuje, že projekt funguje takzvaným zásobníkovým systémom. V praxi to znamená, že sa žiadosti ľudí zaradzujú do akejsi databázy. Tam čakajú na pridelenie príspevku, ktorý je schvaľovaný automaticky pre každú žiadosť.

Teda, až do okamihu, kým sa peniaze nevyčerpajú. Potom sa čaká na otvorenie nového zásobníka.

Napriek tomu, že prakticky stačí o túto dotáciu len zažiadať a záujemcovia ju dostane, Rapantová upozorňuje, že je dôležité žiadosť vypísať správne. Správne údaje sú potrebné najmä na liste vlastníctva.

Žiadatelia niekedy napríklad neuvádzajú, že sa jedná o novostavbu rodinného domu, namiesto súpisného čísla uvádzajú číslo parcely alebo dochádza k preklepom v údajoch. Takéto formálne chyby podľa Rapantovej systém nevie upraviť.

Následkom tohto je nepreplatenie finančných prostriedkov zhotoviteľovi, teda osobe alebo firme, ktorá zariadenie zaobstarala a namontovala. Pozor si treba dať aj na to, aby bolo nainštalované presne také zariadenie, na aké žiadateľ príspevok obdržal.

Lacnejšie zatepľovanie

Štát pomáha s rekonštrukciou domov aj príspevkami na zatepľovanie starších rodinných domov prostredníctvom dotácií Ministerstva dopravy a výstavby SR. Poskytuje ich už šesť rokov a jeho cieľom je znížiť spotrebu energií.

Na tieto účely štát zo svojho rozpočtu vyčlení v najbližšej výzve 1 760 000 eur. Podľa hovorcu ministerstva Ivana Rudolfa ju plánujú vyhlásiť v apríli. Peniaze si rozdelí maximálne 200 záujemcov.



Jedna domácnosť bude mať nárok na 40 percent všetkých oprávnených a uhradených nákladov pri zateplení domu.

Žiadosť sa podáva elektronicky cez portál byvajteusporne.sk pričom do desiatich dní od jej podania je potrebné žiadosť so všetkými prílohami doručiť aj v písomnej forme ministerstvu dopravy.

O dotácie je vždy veľký záujem

So žiadosťami o dotácie podľa odborníka na zatepľovanie Petra Hýseka netreba čakať do poslednej chvíle. Dôvodom je jednak vysoký záujem ľudí aj nedostatok času na prípravu projektu. Žiadatelia podľa neho často nestíhajú zabezpečiť potrebné podklady alebo žiadosť obsahuje chyby.

„Nesprávne podané žiadosti sú vyradené respektíve zamietnuté a zbytočne vyčerpávajú kapacity výzvy,“ myslí si Hýsek.

Jeho kolega Andrej Moravčík tiež radí, aby si žiadateľ zvážil, či bude žiadať o dotáciu pred alebo po zateplení. Pri dotácii pred zateplením síce dostane peniaze skôr, avšak má iba rok na to, aby zrealizoval zateplenie a príslušné stavebné práce.

Moravčík tiež odporúča aspoň skonzultovať nákup materiálu a stavebné práce s odborníkom. Inak sa môže stať, že niektoré konštrukcie nebudú spĺňať potrebné požiadavky a dotácia bude znížená alebo zamietnutá.