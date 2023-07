Samuel Honzek by čoskoro mohol zabojovať o svoje miesto v tíme Calgary Flames, myslí si odborník

Samuel Honzek je siedmy hokejista zo Slovenska, ktorého draftovali "plamene".



V roku 2018 si vybrali útočníkov Miloša Romana (122.) a Martina Pospíšila (105.), rok predtým útočníka Adama Ružičku (109.), v roku 1996 útočníka Ronalda Petrovického (228.), v roku 1992 obrancu Róberta Švehlu (78.) a v roku 1983 útočníka Igora Libu (91.).



Okrem Ružičku a Petrovického si za Calgary zahrali v profilige aj útočníci Marek Hrivík a Róbert Döme.





22.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek by nemusel čakať dlho na svoju premiéru v zámorskej NHL.Myslí si to Steven Ellis z portálu Daily Faceoff, ktorý zaradil 18-ročného Trenčana na tretie miesto vo svojom rebríčku 10 najväčších nádejí klubu Calgary Flames pred sezónou 2023/2024.Práve "plamene" si Slováka vybrali na tohtoročnom drafte nováčikov zo 16. priečky. Honzek nazbieral 56 bodov v 43 zápasoch ostatnej sezóny ako druhý najproduktívnejší hráč tímu Vancouver Giants v základnej časti juniorskej WHL.Podarilo sa mu to napriek tomu, že po zranení z majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov nehral niekoľko mesiacov. V klubovej histórii nazbierali viac bodov v nováčikovskej sezóne len Fabian Lysell (62) a Gilbert Brulé (60)."Calgary veľmi neriskovalo tým, že draftovalo Honzeka v prvom kole. Má niektoré kvality hráča NHL, vďaka ktorým by mohol ašpirovať na miesto v prvom tíme už o rok či dva. Zranenie z MSJ mu veľmi nepomohlo, ale počas ostatnej sezóny toho ukázal dosť na to, aby ma presvedčil o tom, že by čoskoro mohol byť slušný hráč do druhého útoku. Vzhľadom na robustnú postavu je dobrý korčuliar a je tiež celkom rýchly. Keď k tomu pridáme jeho fyzickú silu, máme hráča so svetlou budúcnosťou," myslí si Ellis o Honzekovi.