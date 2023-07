Tour de France 2023: Pogačar vyhral 20. etapu, ale radosť mal aj Vingegaard, ktorý si poistil celkový triumf

Zostáva neurobiť nejakú hlúposť

Sagan prišiel na 104. priečke

23.7.2023 (SITA.sk) - V sobotňajšej predposlednej etape na 110. ročníku cyklistických pretekov Tour de France opäť pútal pozornosť súboj dvoch najväčších adeptov na celkové prvenstvo - Tadeja Pogačara a Jonasa Vingegaarda.Napokon mali po 20. etape radosť obaja - Slovinec z víťazstva v etape a Dán z udržania náskoku na čele priebežnej klasifikácie, čo v podstate znamená obhajobu vlaňajšieho triumfu v podaní 26-ročného pretekára.„Po mnohých dňoch, keď mi nebolo najlepšie, som sa konečne od začiatku do konca cítil naozaj veľmi dobre. Záver bol menej stresujúci najmä vďaka Adamovi (Yatesovi, pozn.), ktorý má výborne dotiahol až pred pásku. Potom už bolo ľahšie správne to načasovať. Som veľmi šťastný, že som vyhral a že mám taký skvelý tím,“ vyhlásil po pretekoch 24-ročný Pogačar.Vingegaard má pred nedeľňajším dojazdom do Paríža náskok 7:29 min pred Pogačarom, ktorý na „starej dáme“ triumfoval v rokoch 2020 a 2021. Po nedeľňajšom prevažne slávnostnom konci na parížskom Champs-Élysées bude určite korunovaný za víťaza Tour.„Musíme si dávať pozor, aby sme neurobili nejakú hlúposť, ale áno, je úžasné získať moje druhé víťazstvo na Tour de France. Akosi tomu nemôžem uveriť. Na tohtoročný súboj s Tadejom som veľmi hrdý,“ poznamenal Vingegaard.Slovák Peter Sagan prišiel v sobotňajšej etape do cieľa na 104. priečke s mankom 25:16 min na Pogačara. V celkovej klasifikácii mu patrí 127. pozícia, keď za Vingegaardom zaostáva o viac ako päť hodín.Keďže po tohtoročnej sezóne Sagan ukončí profesionálnu kariéru na ceste a na OH 2024 v Paríži sa chce predstaviť v horskej cyklistike, v Paríži absolvuje 33-ročný Žilinčan svoju rozlúčku s Tour de France.