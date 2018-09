San Maríno uvažuje, že požiada MMF o úver na podporu svojich bánk

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Miláno 7. septembra (TASR) - San Maríno uvažuje o tom, že požiada Medzinárodný menový fond (MMF) o úver vo výške 300 miliónov eur. Cieľom je posilniť miestne banky, ktoré zápasia s veľkým objemom zlých úverov.Ako uviedli pre agentúru Reuters dva nemenované zdroje, najmenšia republika v Európe zatiaľ žiadosť o úver nepodala, očakáva sa však, že by sa tak mohlo stať do konca roka.uviedol jeden zo zdrojov.Druhý dodal, že do konca tohto roka by mala byť žiadosť o pomoc hotová, prípadne by sa dovtedy už mohol aktivovať asistenčný program. Zatiaľ však žiadne rozhodnutie nepadlo, čo potvrdil aj MMF. Ako uviedol jeho hovorca, oficiálnu žiadosť od San Marína zatiaľ nedostali, MMF však krajine priebežne radí, ako ekonomiku stabilizovať.Štát s 34.000 obyvateľmi sa stále nedostal z hlbokej recesie, do ktorej upadol v dôsledku svetovej finančnej krízy spred desiatich rokov. Na krízu doplatili najmä jeho banky. Objem ich zlých úverov dosahuje okolo 1,7 miliardy eur, čo predstavuje zhruba 117 % minuloročného hrubého domáceho produktu (HDP) San Marína.Aj keď San Maríno ležiace vo vnútrozemí Talianska patrí medzi veľmi malé štáty, stále má šesť bánk. Tie sú dedičstvom z obdobia, keď vďaka bankovému tajomstvu využívalo sanmarínske banky množstvo cudzincov, najmä Talianov. Centrálna banka San Marína odhaduje, že až 37 % z problémových úverov v bankách patrí do najhoršej kategórie zlých úverov.Okrem úvah požiadať MMF o finančnú pomoc úrady pripravujú aj ďalšie kroky s cieľom riešiť ekonomickú situáciu. Ich súčasťou bude zníženie platov vo verejnej správe a reforma dôchodkového systému.