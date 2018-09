Architekt Piano plánuje nový most v Janove: Jednoduchý, ale nevšedný

Renzo Piano, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 7. septembra (TASR) - Taliansky architekt Renzo Piano podpísal zmluvu na naprojektovanie nového mosta v milovanom rodnom meste Janov a v piatok predstavil svoje plány. Jeho stavba má nahradiť most, ktorý sa 14. augusta zrútil, pri čom prišlo o život 43 ľudí, pripomenula tlačová agentúra AP.Piano spolu s mestskými a regionálnymi predstaviteľmi v piatok predstavil plány na most, ktorý podľa jeho slov bude pravdepodobne skonštruovaný z ocele a postavený tak, aby vydržal 1000 rokov.vyhlásil architekt o moste.Najvyšší predstaviteľ severozápadného talianskeho regiónu Ligúria Giovanni Toti vyjadril nádej, že most otvoria do novembra 2019. Dodal, že čaty stavbárov musia pracovať rýchlo, ale bezpečne, aby Janovu znova dali most, ktorý bude zvečňovať bolesť spôsobenú katastrofou, zjednocovať v súčasnosti názorovo rozdelené mesto aProkuratúra tento týždeň oznámila, že v súvislosti s augustovým pádom železobetónového Morandiho mosta vyšetruje 20 ľudí.