 24hod.sk    Z domova

17. septembra 2025

Sanačné práce na Devínskej ceste vstupujú do ďalšej fázy, prinesú aj dočasné obmedzenia


Bratislava začne od štvrtka 18. septembra s ďalšou etapou prác na sanácii zosuvu svahu nad



gettyimages 1175299267 676x451 17.9.2025 (SITA.sk) - Bratislava začne od štvrtka 18. septembra s ďalšou etapou prác na sanácii zosuvu svahu nad Devínskou cestou, tentokrát v lokalite Nad ostrovom. Magistrát na sociálnej sieti upozorňuje, že práce si vyžiadajú dočasné obmedzenia.


Od štvrtka bude uvedená časť Devínskej cesty dočasne prejazdná len v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Dĺžka dotknutého úseku je približne 117 metrov. Sanačné práce plánujú ukončiť koncom novembra.

Zdroj: SITA.sk - Sanačné práce na Devínskej ceste vstupujú do ďalšej fázy, prinesú aj dočasné obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Devínska Nová Ves Dopravné obmedzenia sanácia
