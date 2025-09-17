|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Olympia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. septembra 2025
Sanačné práce na Devínskej ceste vstupujú do ďalšej fázy, prinesú aj dočasné obmedzenia
Bratislava začne od štvrtka 18. septembra s ďalšou etapou prác na sanácii zosuvu svahu nad
Zdieľať
17.9.2025 (SITA.sk) - Bratislava začne od štvrtka 18. septembra s ďalšou etapou prác na sanácii zosuvu svahu nad Devínskou cestou, tentokrát v lokalite Nad ostrovom. Magistrát na sociálnej sieti upozorňuje, že práce si vyžiadajú dočasné obmedzenia.
Od štvrtka bude uvedená časť Devínskej cesty dočasne prejazdná len v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Dĺžka dotknutého úseku je približne 117 metrov. Sanačné práce plánujú ukončiť koncom novembra.
Zdroj: SITA.sk - Sanačné práce na Devínskej ceste vstupujú do ďalšej fázy, prinesú aj dočasné obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Od štvrtka bude uvedená časť Devínskej cesty dočasne prejazdná len v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Dĺžka dotknutého úseku je približne 117 metrov. Sanačné práce plánujú ukončiť koncom novembra.
Zdroj: SITA.sk - Sanačné práce na Devínskej ceste vstupujú do ďalšej fázy, prinesú aj dočasné obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vymeniť diel? Zbytočné! Táto oprava zachráni vaše auto aj peňaženku
Vymeniť diel? Zbytočné! Táto oprava zachráni vaše auto aj peňaženku
<< predchádzajúci článok
Kauza podplácania Ľudovíta Makóa sa stále neuzavrela, na zasadnutí chýbal sudca
Kauza podplácania Ľudovíta Makóa sa stále neuzavrela, na zasadnutí chýbal sudca