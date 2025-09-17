|
Streda 17.9.2025
Meniny má Olympia
|Denník - Správy
17. septembra 2025
Kauza podplácania Ľudovíta Makóa sa stále neuzavrela, na zasadnutí chýbal sudca
Kauza podplácania bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa sa v stredu na Najvyššom ...
17.9.2025 (SITA.sk) - Kauza podplácania bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa sa v stredu na Najvyššom súde SR opätovne neuzavrela. Jeden z členov odvolacieho senátu chýbal, musel totiž vybavovať záležitosti v súvislosti s úmrtím v rodine. "Je to objektívna okolnosť, nevieme s tým nič urobiť," uviedol predseda senátu Martin Bargel.
Zároveň verejné zasadnutie odročil na 15. októbra. Odročovalo sa pritom už predošlé júnové zasadnutie, keďže obžalovaný podnikateľ Jozef K. vtedy zaslal súdu ospravedlnenie s tým, že je hospitalizovaný. Zároveň uviedol, že nesúhlasí s konaním v jeho neprítomnosti. V stredu tento súhlas udelil, pre absenciu sudcu však súd nemohol konať.
Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uznal ešte v júni 2023 podnikateľa Jozefa K. za vinného zo zločinu podplácania spáchaného v spolupáchateľstve a uložil mu trest šesť rokov väzenia.
Skutok sa podľa prokuratúry týkal podozrenia z poskytovania peňažných úplatkov v rokoch 2016 až 2019 vtedajšiemu riaditeľovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi za účelom získania neoprávnených výhod, okrem iného v súvislosti s prevádzkovaním cigaretovej fabriky, daňového skladu či v súvislosti s riešením výšky tzv. daňovej zábezpeky.
Súd obžalovanému v rámci neprávoplatného rozsudku uložil tiež peňažný trest 50-tisíc eur so stanoveným náhradným trestom odňatia slobody vo výmere dva roky, ako aj trest zákazu činnosti vo funkcii štatutára obchodných spoločností na dobu piatich rokov.
Jozef K. figuroval aj v kauze mediáne známej ako "Slovenský Texas", ktorá sa týkala podvodov pri obchodovaní s pohonnými hmotami.
Zdroj: SITA.sk - Kauza podplácania Ľudovíta Makóa sa stále neuzavrela, na zasadnutí chýbal sudca © SITA Všetky práva vyhradené.
