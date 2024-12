Šanca na predčasné voľby v roku 2025 je nulová, Fico sa politicky vydierať nenechá

Žiadna vláda kríza sa nekoná

Post predsedu NR SR

7.12.2024 (SITA.sk) - Šanca na predčasné voľby v roku 2025 je podľa premiéra Roberta Fica Smer-SD ) nulová. Koalícia má podľa neho síce tesnú väčšinu, no prijíma zákony a prijala aj zákon roka - štátny rozpočet, a to hlasmi 79 poslancov.„Máme tam problém s dvoma športovými zákonmi, kde sú rozdielne pohľady niektorých poslancov Hlasu a SNS. S výnimkou týchto dvoch zákonov všetko prešlo,“ povedal v soboru v relácii STVR Sobotné dialógy.Zdôraznil, že žiadna parlamentná ani vládna kríza sa nekoná. Na otázku, čo ponúka Rudolfovi Huliakovi , ktorý spolu s ďalšími dvoma poslancami opustil klub SNS , povedal, že je politik, a nie obchodník.„Politicky vydierať sa nedáme. Riešenie sa dá postaviť len na návrate týchto troch poslancov do vládnej koalície. Ak sa vrátia v nejakej podobe do vládnej koalície, potom sa dajú riešiť aj nároky, ktoré prezentujú,“ povedal premiér.Téma, kedy a kto obsadí post predsedu Národnej rady SR , ho podľa jeho slov vôbec nezaujíma. Parlament podľa neho funguje, dočasne ho vedie podpredseda Národnej rady Peter Žiga Hlas-SD ). „Jednoducho nie je dohoda na predsedovi Národnej rady SR, bodka. Ideme ďalej,“ skonštatoval.V roku 2025 sa podľa neho musí Slovensko pripraviť na viaceré možné problémy. „Ak pripraví Západ pre Ukrajinu ,Mníchov' (Mníchovskou dohodou bolo v roku 1938 Československo donútené odstúpiť Nemecku pohraničné územie osídlené prevažne Nemcami, pozn. SITA), čo si myslím, že pripraví, musíme rátať s veľkou mierou nelegálnej migrácie z Ukrajiny. Rátajme ďalej s tým, že na Ukrajine je obrovské množstvo ľudí so zbraňami, ktorí sa môžu hýbať v rámci Európy. Máme celkovú nelegálnu migráciu, ktorá bude opäť od juhu prekvitať,“ vymenoval Fico a dodal, že riešiť bude treba aj problémy v rámci fungovania Európskej únie