Premiér odmieta, že by mimoriadna schôdza o šírení nenávisti na opozičnom zhromaždení bola len prekrytím iných tém

7.12.2024 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) odmieta, že by mimoriadna schôdza o šírení nenávisti na opozičných zhromaždeniach bola len prekrytím iných, dôležitejších tém, ako je napríklad zdražovanie či problémy v zdravotníctve.Hovorí, že národná rada prijala všetky potrebné zákony, na decembrovej schôdzi schválila cez 40 zákonov, preto je teraz priestor aj na takúto diskusiu.„Teraz sa poslanci rozhodli, keď sú všetky dôležité veci prijaté, že chcú o tom hovoriť. Nechajte ich, nech o tom hovoria,“ vyhlásil v sobotu Fico v relácii STVR Sobotné dialógy.Fica rozrušili transparenty „Atentát na nestal“ a „Fico do basy“ a pýta sa, prečo má ísť do basy a z čoho je podozrivý. „Prečo nepovedia tí politici, čo stoja na tribúne, že prosím vás, neblbnite?“ pýtal sa premiér.Koalícia chce v parlamente prijať uznesenie, ktorým odsúdi šírenie nenávisti na zhromaždeniach organizovaných opozíciou pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie.Skupina poslancov Smeru-SD SNS predložila do parlamentu návrh, podľa ktorého parlament „odsudzuje šírenie nenávisti a podporu radikalizácie spoločnosti, ktorú prezentovali lídri opozičných strán na opozičných zhromaždeniach dňa 17. novembra 2024 pri príležitosti 35. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu“. Materiál prerokuje parlament v stredu 11. decembra.Po kritike slovníka na opozičných zhromaždeniach Fico na druhej strane v relácii obhajoval v relácii svoj vlastný expresívny slovník, ktorý používa. Reagoval aj na kritiku svojho bývalého poradcu Eduarda Chmelára , podľa ktorého premiér stráca nervy.Ako Chmelár napísal na sociálnej sieti, je mu to ľúto o to viac, že predseda vlády sa obklopuje samými pochlebovačmi a nemá mu to kto povedať.„Premiér by nemal počúvať hulvátov a vagabundov, ktorí ho chlácholia, že vraj 'sú situácie, keď sa musí použiť aj expresívny slovník ,alebo' inak sa to povedať nedá´. Samozrejme, že sa to dá aj inak, a toto nemusím vysvetľovať nikomu, kto dostal od svojich rodičov a starých rodičov nejakú výchovu. Predseda vlády jedného civilizovaného štátu by nás nemal strhávať k morálnemu dnu duševných bezdomovcov,“ napísal Chmelár.Dodal, že ak je predseda vlády unavený, mal by si oddýchnuť, pretože potrebujeme premiéra, ktorý sa vie ovládať.Fico uviedol, že Eduard Chmelár je nahnevaný predovšetkým sám na seba, že prečo už nie je poradca.„To je jeho vec. Ja si myslím, že ja viem, čo robím. Vládnutie vyžaduje nejakú mieru dynamiky a razancie a ja som taký, aký som bol od začiatku. Ja nevidím žiadny dôvod, aby som maľoval nejaké obrázky, že od januára 2025 to bude iný Robert Fico,“ vyhlásil premiér.Zároveň dodal, že moralizovanie ho nezastaví a nemyslí si, že robí niečo neslušné, keď povie novinárom, že klamú od rána do večera.