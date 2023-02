Šanca vyzýva svojich pôvodných partnerov, aby dokázali verejnosti, že spoločný úspech nadraďujú osobným záujmom

Spájanie sa do jednej strany

K spolupráci ponúkajú svoj program

Interné zmeny v strane

13.2.2023 (SITA.sk) - Mimoparlamentná stredopravá strana Šanca vidí ako najlepšie riešenie pre postup do parlamentných volieb spojenie s Modrou koalíciou , so stranou ODS – Občianski demokrati Slovenska a s Demokratickou stranou (DS) do jedného politického subjektu.Pre agentúru SITA to povedal podpredseda Šance Daniel Balko . Zdôraznil, že Šanca dlhodobo podporuje vytvorenie jednej silnej stredopravej strany, ktorá môže vzniknúť len spájaním všetkých relevantných strán a osobností.Šanca, ODS, Spolu (dnes Modrá koalícia) a Demokratická strana spolupracovali aj pred nedávnymi komunálnymi voľbami. Predstavitelia Šance počas víkendového straníckeho kongresu vyhlásením vyzvali svojich pôvodných koaličných partnerov, aby pokračovali v začatom procese spájania a aby svojím príkladom dokázali verejnosti, že spoločný úspech nadraďujú osobným záujmom.„Najlepšie riešenie vidíme v spojení všetkých strán do jednej strany. Pokiaľ by sa to však nedalo do predčasných volieb stihnúť, sme pripravení rokovať aj o prípadných iných dočasných riešeniach,“ povedal Balko. Mikulášom Dzurindom z Modrej koalície zatiaľ nerokovali. „Ale Modrá koalícia, DS a ODS sú pre nás prioritnými spojencami. Rokovať však chceme aj s osobnosťami a iniciatívami, ktoré sú nám názorovo blízke a zatiaľ nemajú stranícku platformu,“ uviedol Balko.Potešilo ich, že svoju názorovú i ľudskú blízkosť im vyjadril bývalý splnomocnenec vlády pre menšiny Ábel Ravasz , ktorý spája občiansky orientovaných zástupcov národnostných menšín.Prioritou strany Šanca pre septembrové parlamentné voľby je vytvorenie silnej, rozumnej a uveriteľnej jednotnej ponuky zo strany stredopravých politických síl. Cieľom je vyhnúť sa zopakovaniu scenára z minulých parlamentných volieb, keď prepadlo takmer 15 percent hlasov stredopravých voličov.„Vieme, že náš potenciálny volič je veľmi náročný a ťažko prijíma kompromisné riešenia. Preto stále hovoríme o spájaní všetkých relevantných hráčov v tomto politickom spektre, aby si čo najviac voličov dokázalo v novej ponuke nájsť aj tých svojich zástupcov,“ dodal Balko.Do spoločného programového základu v prípade vytvorenia jedného silného politického subjektu ponúkne Šanca svoj program Silné regióny – Silné Slovensko . Šanca je podľa slov Balka proeurópska, stredopravá, liberálno-konzervatívna občianska politická strana a toto hodnotové ukotvenie si chce aj zachovať.„K našim potenciálnym partnerom preto zaraďujeme všetkých, ktorých trefne pomenoval aj Mikuláš Dzurinda ako umiernení liberáli a umiernení konzervatívci,“ doplnil. Na margo pripravovanej politickej strany Jablko , za ktorou stojí europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová , povedal, že o jej hodnotovom ukotvení zatiaľ veľa nevedia.Povereného premiéra Eduarda Hegera a ľudí okolo neho považujú v Šanci za hodnotovo blízkych a významných predstaviteľov stredopravého priestoru a určite s nimi chcú rokovať o spolupráci. Predvolebnú spoluprácu si vedia predstaviť aj s KDH , no zatiaľ sa chcú sústrediť skôr na komunikáciu s tými najbližšími.Červenú čiaru pre nich znamenajú extrémizmus, politika založená na konšpiráciách a strany zneužívajúce politickú moc. Povolebnú spoluprácu preto jednoznačne odmietajú so stranami Smer-SD Za nového predsedu Šance zvolili na kongrese primátora Prešova Františka Oľhu. Schválili tiež rozšírenie počtu podpredsedov na štyroch s tým, že zvolili zatiaľ iba dvoch – Daniela Balka Viliama Novotného , ktorý bol doteraz predsedom. Zvolili tiež ďalších sedem členov predsedníctva.Delegáti strany potvrdili dlhodobú programovú prioritu, ktorou je výrazné posilnenie postavenia regiónov na úkor súčasného štátneho centralizmu. Strana sa chce venovať aj celkovému rozvoju krajiny vo viacerých oblastiach.„Opustili sme cesty reforiem, zaostávame v podpore inovácií a vzdelania, rozširuje sa vrstva obyvateľov odkázaných na pomoc. Čelíme obrovskej vlne hoaxov a konšpirácií, ktoré cielene oslabujú našu ukotvenosť v jednotnom európskom demokratickom civilizačnom priestore,“ poukázal na súčasné problémy Slovenska Balko.