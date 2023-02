Kollár by stíhačky MiG-29 radšej predal, ako daroval a v jednej veci je proti úplne

Ostane z nich len kopa šrotu

Slovensko nemá byť prvé

13.2.2023 - V prípade, že by Slovensko stíhačky MiG-29 vedelo predať, že by ich napríklad Brusel preplatil, tak je to príjem do štátnej kasy, z čoho by sa mohol podporiť nejaký sociálny program.Uviedol to na tlačovom brífingu predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), ktorý by bol za predaj stíhačiek, než za ich darovanie.„Ak so stíhačkami nič neurobíme, tak nám skončia v nejakých múzeách alebo sa rozpadnú ako všetky ostatné. Máme okolo 11 stíhačiek a prakticky z nich bude len kopa šrotu," uviedol Kollár s tým, že by sa mu páčilo, keby sú stíhačky preplatené, čím by sa mohlo investovať napríklad do nejakého sociálneho programu.„Určite to však nemá byť tak, že budeme prví vykrikovať, že dáme stíhačky Ukrajine. Najskôr by sa patrilo sa baviť s koaličnými partnermi, či s tým súhlasíme," dodal Kollár s tým, že momentálne sa ani nevie, či má vláda legitimitu na odovzdanie stíhačiek.„Vyriešme najskôr problém legitimity, potom problém v koalícii či sme, alebo nie sme za to. Pokiaľ to nebude preplatené, nie som za to, aby sme niečo darovali," povedal Kollár a dodal, že by bolo vhodné postupovať tak ako pri tankoch, ktoré sme vymieňali.„Je to ďaleký a zložitý proces, kým by sme sa k niečomu dopracovali. Nevieme, či to vôbec táto vláda môže urobiť. Parlament to môže urobiť. Určite som proti tomu, aby Slovensko bolo prvé s vlajkou a poslalo na Ukrajinu migy a celú tú negatívnu pozornosť nepriateľa sústrediť na slovenských občanov. Môžeme to urobiť v kontingente celkovej pomoci," uzavrel Kollár s tým, že je potrebné sa dohodnúť na postupe aj s ostatnými členskými krajinami.