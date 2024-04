Šance Ursuly von der Leyenovej na znovuzvolenie naštrbujú obvinenia z netransparentnosti pri výberovom konaní

Písomné sťažnosti

7.4.2024 (SITA.sk) - Kandidatúra Ursuly von der Leyenovej na druhé funkčné obdobie v pozícii predsedníčky Európskej komisie bola naštrbená po obvineniach z uprednostňovania pri výbere spolustraníka na nové lukratívne miesto. Referuje o tom web The Guardian.Niektorí z najvyššie postavených ľudí v Bruseli, vrátane hlavného diplomata EÚ Josepa Borrella a francúzskeho eurokomisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona , sa písomne sťažovali Von der Leyenovej, že vymenovanie nemeckého europoslanca Markusa Piepera za osobitného poradcu „spustilo otázky týkajúce sa transparentnosti a nestrannosti nominačného procesu“.Pieper, ktorý pochádza z rovnakej strany CDU ako Von der Leyenová, bol nedávno vymenovaný za osobitného vyslanca pre malé a stredné podniky, ale europoslanci sa už pýtali, či bol vo výberovom konaní naozaj najúspešnejším kandidátom.Pieper má v tejto funkcii poberať plat 17-tisíc eur mesačne. Komisia menovanie obhajovala tým, že „má plnú dôveru v skutočnosť, že proces prebehol v úplnom súlade s postupmi“.Európska ľudová strana (EPP) začiatkom minulého mesiaca podporila úsilie Von der Leyenovej o druhé päťročné funkčné obdobie na poste predsedníčky Európskej komisie.Najväčšia strana v Európskej únii (EÚ) odobrila jej nomináciu na zjazde v rumunskej Bukurešti, čo ju postavilo do pevnej pozície favorita na najvyšší post v 27-člennom bloku.EPP schválila nomináciu pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu , ktoré sa uskutočnia. Očakáva sa, že EPP zostane po júnovom hlasovaní najväčšou frakciou v europarlamente.Na to, aby sa 65-ročná Von der Leyenová opäť stala predsedníčkou eurokomisie, ju budú musieť na poste schváliť lídri všetkých členských štátov Európskej únie. Takmer polovica z 27 národných lídrov EÚ sú členmi EPP.