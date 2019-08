Sanchez pricestoval do Milána, v Interi bude rok hosťovať

Alexis Sanchez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 28. augusta (TASR) - Útočník anglického futbalového klubu Manchester United Alexis Sanchez prišiel v stredu do Milána. Podľa medializovaných informácií by mal najbližší rok odohrať na hosťovaní v Interi.Podľa internetového portálu transfermarkt.de nebude mať taliansky klub, kde pôsobí aj slovenský obranca Milan Škriniar, opciu na kúpu hráča. Sanchez prišiel do Manchestru v januári 2018 z londýnskeho Arsenalu a v 32 stretnutiach Premier League strelil tri góly. Milánčania nastúpia v nedeľu v Serie A na ihrisku Cagliari.