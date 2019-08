US Open: Karolína Plíšková postúpila suverénne do 3. kola dvojhry

Česká tenistka Karolína Plíšková, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - 2. kolo:



Karolína Plíšková (3-ČR) - Mariam Bolkvadzeová (Gruz.) 6:1, 6:4

New York 28. augusta (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Finalistka z roku 2016 si v druhom kole ako nasadená trojka poradila s Gruzínkou Mariam Bolkvadzeovou 6:1, 6:4.povedala Plíšková v prvom pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.