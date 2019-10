Šancou na zníženie uhlíkovej stopy je využitie odpadového tepla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Tále 18. októbra (TASR) – Využitie odpadového tepla je jednou z možností, ako znížiť spotrebu primárnych energií, a tým aj uhlíkovú stopu Slovenska. Potenciál je v nevyužitom odpadovom teple z elektrární, energeticky náročných priemyselných prevádzok, ale napríklad aj z klimatizácií kancelárskych priestorov, nemocníc, alebo počítačových centier, povedala na konferencii o energetike Energofórum Martina Olejníková zo spoločnosti Veolia Energia Slovensko.myslí si Olejníková. Najväčšie možnosti úspor energií sú podľa nej vo využití odpadového tepla pri výrobe elektrickej energie. Využiteľný je podľa Olejníkovej akýkoľvek zdroj odpadového tepla, ktorý je v blízkosti diaľkového vykurovania.dodala.Možnosťou využitia tohto zdroja energie sa zaoberá aj Európska únia. V štúdiách pod spoločným názvom Heat Roadmap Europe (HRE) analytici uviedli, že získavanie tepla z priemyslu a teplo z výroby energieTieto zdroje by mohli podľa HRE pokryť najmenej 25 % výroby tepla v lokalite ich umiestnenia.Martin Hájek z Teplárenského združenia Českej republiky však upozornil na problémy s využitím týchto zdrojov energie.povedal Hájek. U ostatných sa teplári boria s problémami, ako sú napríklad investície do infraštruktúry, alebo nízka teplota odpadového média.Teplárenské spoločnosti sú ochotné investovať, no požadujú následnú garanciu dodávok minimálne na desať rokov.dodal Hájek. Problém prípadnej nízkej teploty vykurovacieho média si zasa vyžaduje optimalizáciu vykurovacej sústavy a zmenu spotrebiteľských návykov.Podľa HRE je práve centrálne vykurovanie kľúčom na zníženie spotreby energií. Teplári však upozorňujú na snahu časti odberateľov sa od centrálneho vykurovania odpojiť. Na Slovensku je v súčasnosti tento trend blokovaný legislatívou, v nasledujúcich mesiacoch však bude musieť Slovensko aplikovať do svojej legislatívy takzvaný zimný energetický balíček EÚ, ktorý v určitých prípadoch odpojenie umožní.