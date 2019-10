Užite si Halloween inak

Foto: Cinema City Foto: Cinema City

Bratislava 18. októbra (OTS) - Cinema City si pre vás pripravilo, kedy si budete môcť pozrieť hororové i nehororové filmy za bezkonkurenčné ceny.Zvládnete jeden horor? Zaplaťte 6 eur. Zvládnete dva horory? Zaplaťte len 10 eur. Ak zvládnete tri horory po sebe, zaplatíte 12 eur a užijete si Halloween tak, ako sa patrí! Ľudia, ktorí sa v kine radi boja sa môžu 31. októbra tešiť na filmový maratón Halloween Movie Night v Cinema City. Návštevníci si budú môcť vybrať z týchto 6 hororových i nehororových filmov:V pokračovaní najúspešnejšieho hororu všetkých čias sa do mesta Derry vracia zlo a členovia Klubu núl budú musieť opäť spojiť svoje sily na mieste, kde to všetko začalo. Od hrôzostrašných udalostí ubehlo 27 rokov. Členovia Klubu núl sa rozišli a žijú si vlastné životy. Mike ako jediný ostal v rodnom meste a je nútený zvolať ostatných členov klubu späť do Derry, kde budú spoločne opäť čeliť zlu. Všetci sú poznamenaní hrôzostrašnými zážitkami z minulosti, každý z nich bude musieť preto opäť prekonať svoj najsilnejší strach a čeliť klaunovi, ktorý je teraz nebezpečnejší ako kedykoľvek predtým.V opustenom dome úplne na konci mesta nájde partia tínedžerov knihu, ktorá je strašnejšia než čokoľvek, čo si kedy dokázali predstaviť. Zanechalo ju tu mladé dievča s hrozivým tajomstvom ešte pred tým, než samo bez stopy zmizlo. Starobylá kniha je plná desivých príbehov a ešte desivejších monštier, ale nie je tak úplne na čítanie. Kniha naopak číta toho, kto s ňou príde do styku. Prečíta jeho najväčšie nočné mory, napíše z nich príbeh a začne ho rozprávať a odvíjať aj v skutočnom živote. A to vrátane hrozivých príšer. Partia tínedžerov sa dostala na miesto neobvyklého zla. Nemali túto knihu nikdy otvárať a mali včas utiecť. Neutiekli. Preto teraz musia čeliť svojmu strachu, nočným morám a desu, ktoré ich prišli zabiť.Herecké hviezdy Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg a Abigail Breslin sa v pokračovaní kultovej hororovej komédie vydávajú na cestu naprieč postapokalyptickou Amerikou. Cestou budú mať dočinenia s novými, vyvinutými druhmi zombie. Najväčšou výzvou bude nezblázniť sa z ich svojskej provizórnej rodiny.Vizionársky režisér Ari Aster (Prekliate dedičstvo) prichádza s ďalším hrôzou nasiaknutým príbehom, v ktorom sa tentoraz temnota ukáže už za bieleho dňa.Dani a Christian sú mladý americký pár, v ktorom to začína škrípať.Po tragickej udalosti v Daninej rodine ich zblíži smútok a Dani sa rozhodne, že sa pridá k Christianovi a jeho kamarátom, mieriacim na výlet, aký sa odohrá len raz za život - do odľahlej švédskej dediny na festival letného slnovratu.To, čo sa začne letnou pohodou v odľahlej krajine zaliatej slnkom, naberie nečakaný spád, keď dedinčania pozvú svojich hostí, aby sa zúčastnili slávnosti. Raj na zemi sa začne meniť na čoraz hrozivejšie peklo.Grace (Samara Weaving) si berie za muža Alexa Le Domase (Mark O’Brien), fešného a úspešného mladíka z bohatej rodiny, ktorá svoje bohatstvo získala vymýšľaním a predajom stolných hier. Le Domasovi síce nepôsobia úplne bežným štandardným dojmom, nie každý z nich sa z tohto spojenia raduje, ale Grace je šťastná a zamilovaná a tak tomu nevenuje veľkú pozornosť. Po obrade sa Grace dozvie, že je teraz skoro oficiálnou súčasťou rodiny Le Domasov. Aby jej prijatie bolo dokonalé, musí si s nimi po polnoci zahrať niektorú z ich tradičných rodinných hier, ktorú si sama vylosuje. Tú však nakoniec nemusí ani prežiť.Pripravte si prsty na lusknutie, pretože do kín sa vracia ikonická rodina, ktorá každý rok vyhráva všetky súťaže Halloween. Tentokrát sa členovia tejto vtipnej a výstrednej rodinky predstavia v animovanej podobe. Malí, ale aj veľkí diváci sa môžu tešiť na skvelú zábavu, pretože Addamsovci sa budú snažiť dokázať, že dobrí susedia sú pre svoje okolie na nezaplatenie.Vouchery na Halloween Night si môžete zakúpiť exkluzívne v pokladniach kín Cinema City. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.cinemacity.sk/static/sk/sk/halloween-night