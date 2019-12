Sánkarská dráha z Hrebienka je už otvorená

Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

Vysoké Tatry 11. decembra (TASR) – Po tom, čo na Mikuláša spustili lyžovačku na Štrbskom Plese, otvorili v týchto dňoch vo Vysokých Tatrách vďaka nádielke snehu aj najdlhšiu sánkarskú dráhu. Milovníci zimných športov si tak môžu užiť jazdu na sánkach z Hrebienka až do Starého Smokovca. „Aj keď snehu nepribudlo veľa, základ na sánkovanie je dobrý a dráha je už pripravená. Sánkovanie je obľúbenou atrakciou pre celé rodiny alebo skupiny kamarátov,“ uviedol obchodno-marketingový manažér strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.Na dráhe dlhej 2,5 kilometra je aktuálne asi desať centimetrov snehu. Veľkou výhodou podľa Brodanského je, že dráha je vhodná aj pre menej skúsených sánkarov, pretože jej sklon je mierny. „Kto si však trúfa, môže pridať na rýchlosti a určite si užije adrenalínovú cestu dole,“ dodáva s tým, že v prevádzke je momentálne denná sánkovačka, a to každý deň od 9.00 do 16.30 h. K dispozícii je aj požičovňa saní hneď pri údolnej stanici lanovky, ktorou sa môžu návštevníci na Hrebienok vyviezť. „Vďaka osvetlenej trase až dole do Smokovca môžu využiť aj nočné sánkovanie, ktoré bude pri vhodných podmienkach v prevádzke od 21. decembra,“ upozornil Brodanský.Na samotnom Hrebienku čaká na návštevníkov okrem začiatku sánkarskej dráhy aj Tatranský ľadový dóm, ktorý z 225 ton ľadu postavili rezbári zo Slovenska, Čiech, Poľska, Litvy a Nemecka pod vedením Slováka Adama Bakoša. Motív Katedrály Notre Dame dopĺňa zvonica spolu s Quasimodom.Okrem toho je už v plnej prevádzke aj areál bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese. Milovníkom tohto zimného športu je k dispozícii osem profesionálne upravovaných tratí s dĺžkou od 500 metrov do piatich kilometrov. V prípade vhodných poveternostných podmienok by malo byť v regióne návštevníkom k dispozícii dohromady takmer 50 kilometrov bežeckých tratí. Počas nadchádzajúceho víkendu plánujú spustiť lyžiarske svahy aj v Tatranskej Lomnici.Naplno už zasnežujú aj stredisko v neďalekej Bachledovej doline, zimnú sezónu tam spustia onedlho. "Robíme všetko preto, aby sme mohli naraz spustiť prevádzku v celom stredisku v druhej polovici decembra, predpokladáme, že ak nám bude priať počasie, tak sa to podarí pred vianočnými sviatkami," dodala marketingová manažérka strediska Martina Múdra.