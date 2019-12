Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou šéfdirigenta J. Judda

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) - V bratislavskej Redute pokračujú vo štvrtok a piatok 12. a 13. decembra symfonické koncerty. Slovenská filharmónia (SF) sa predstaví pod taktovkou šéfdirigenta Jamesa Judda. Sólistami večerov budú huslista Jarolím Emmanuel Ružička, koncertný majster a vedúci skupiny 1. huslí orchestra SF a slovenská sopranistka Lenka Máčiková. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.Ako ďalej uviedla, na koncertoch zaznejú hneď dve dramaturgické línie, ktoré sa premietajú v programoch šéfdirigenta Jamesa Judda počas prebiehajúcej 71. koncertnej sezóny SF. Uvádzanie anglickej hudby a diel súčasných slovenských skladateľov. Na úvod to bude dielo Ralpha Vaughana Williamsa The Lark Ascending (Vzlet škovránka), ktoré patrí medzi najobľúbenejšie kratšie skladby husľového repertoáru. Vo Veľkej Británii je to jedno z najvyhľadávanejších hudobných titulov koncertných programov. Nasledovať bude slovenská premiéra orchestrálnej kompozície V parku môjho otca od Iris Szeghy, slovenskej skladateľky žijúcej vo Švajčiarsku. "priblížila skladateľka.V druhej časti koncertu zaznie Mahlerova Symfónia č. 4 G dur. Skladateľ ju skomponoval medzi rokmi 1899 – 1900 a neskôr ju podrobil viacerým revíziám. Symfónia uzatvára skupinu Mahlerových tzv." (Symfónie č. 1 – 4), ktoré citujú niektoré skladateľove vlastné piesne z cyklu Des Knaben Wunderhorn (Chlapcov zázračný roh). Sólistami večerov budú huslista Jarolím Emmanuel Ružička, koncertný majster orchestra SF a slovenská sopranistka Lenka Máčiková.Koncerty sa začnú o 19.00 h.