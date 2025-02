Sankcie uvalené na Rusko by mali pokračovať aj napriek rokovaniam o možnom mieri, myslí si Gröhling

23.2.2025 (SITA.sk) - V sankciách uvalených na Rusko v dôsledku jeho napadnutia Ukrajiny by sa malo pokračovať, aj keď sa rokuje o možnom mieri.V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling . Ocenil pritom, že Veľká Británia sa chystá uvaliť na Rusko ďalších približne 200 sankcií.„Lebo takýmto spôsobom sa má konať," zdôraznil Gröhling. Doplnil, že ak by aj došlo k vyjednaniu mieru na Ukrajine, ten musí byť spravodlivý a demokratický.„Mier nemôže byť taký, že Rusko si zoberie Krym, USA si zoberie nerastné suroviny a Európska únia dostane účet to celé zafinancovať," uviedol šéf SaS.Gröhling sa tiež spýtal, či je možné akceptovať, aby bola časť suverénnej krajiny odovzdaná inej krajine. „Veď sa to môže udiať aj u nás. Veď tie hranice máme veľmi blízko," dodal predseda liberálov.