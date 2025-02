Je úsmevné aj smutné, keď korunovaný socialista ide na konzervatívny samit, okomentoval Ficov „kotrmelec“ Gröhling

23.2.2025 (SITA.sk) - Je úsmevné a zároveň aj smutné, keď korunovaný socialista ide na konzervatívny samit. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling s poukazom na účasť predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) na americkej konzervatívnej konferencii CPAC.Gröhling v tejto súvislosti pripomenul, že jednou z hlavných línií konferencie je aj boj proti socializmu.„Asi všetci si už tu na Slovensku zvykli na to, že ráno Robert Fico hovorí v Bruseli, že musíme dať sankcie voči Rusku a potom uteká večer do Ruska podávať si tam ruku s Vladimirom Putinom," skonštatoval predseda liberálov s tým, že toto je príklad kotrmelcov, ktoré predseda vlády predvádza.Zároveň skritizoval Fica, že sa pre účasť na samite nestretol so šéfom NATO Markom Ruttem . „On radšej utekal do Ameriky," vyhlásil Gröhling.Šéfa SaS tiež zarazilo, že jeden z účastníkov CPAC (Steve Bannon, pozn. SITA) na konferencii hajloval, kvôli čomu tam dokonca nevystúpil predstaviteľ hnutia Marinne Le Pen z Francúzska. „A Robert Fico tam sedel, rozprával, že sme partnermi Ameriky, že Amerika je niekto, na koho sa my obraciame. No tak čo rozpráva tu doma a čo rozpráva tam. Sú to také absolútne nezmysly," dodal Gröhling