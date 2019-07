Santa Clausovia sa zišli na svetovom zjazde, v sprievode šli Kodaňou

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 22. júla (TASR) - Desiatky osôb v kostýmoch Santa Clausa sa v pondelok zišli v Kodani v rámci Svetového zjazdu Santa Clausov, ktorý potrvá do štvrtka. Informovala o tom agentúra DPA.Santovia, s bielymi bradami a v červenom oblečení, sa v sprievode manželiek zišli pred sochou Malej morskej panny na nábreží Kodane, odkiaľ sa loďou previezli do inej časti mesta, kde sa začal ich slávnostný pondelňajší sprievod cez metropolu.Do Kodane prišli santovia z neďalekého zábavného parku Bakken, v ktorom sa ich zjazd oficiálne začal.Na výročné podujatie prišiel okrem santov s manželkami napríklad aj Dedo Mráz, postava zo slovanskej mytológie pripomínajúca práve Santa Clausa. Dorazilo tiež niekoľko osôb prezlečených za soby, elfov a dokonca aj vianočný stromček.Svetový zjazd Santa Clausov sa v zábavnom parku Bakken pri Kodani koná každoročne už od roku 1957. Jeho organizátori veria, že sa im tak aj počas leta darí rozosievať dobrú vianočnú náladu.Štvordňové podujatie, v rámci ktorého sa koná množstvo vianočných aktivít a sprievodov v Bakkene i Kodani, je pre ľudí, ktorí si privyrábajú ako Santa Clausovia, zároveň dobrou príležitosťou na to, aby sa spoznali a boli v kontakte. Účastníci aktuálneho ročníka prišli do Dánska napríklad aj z Japonska, USA či Británie.