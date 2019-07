V Británii sa skončilo hlasovanie o lídrovi Konzervatívnej strany

Na archívnej combosnímke vpravo britský exminister zahraničných vecí Boris Johnson a vľavo súčasný šéf rezortu diplomacie Jeremy Hunt. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. júla (TASR) - Hlasovanie, v ktorom členovia britskej Konzervatívnej strany rozhodovali o svojom novom lídrovi, sa skončilo v pondelok večer, informovala agentúra AP.Členovia vládnucej strany si mohli svojho favorita vyberať prostredníctvom korešpondenčného hlasovania do pondelka 16.00 h miestneho času (17.00 h SELČ). Finalistami série hlasovaní boli bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson a súčasný šéf diplomacie Jeremy Hunt. Meno nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa stane aj predsedom vlády, oficiálne zverejnia v utorok. Nový premiér nastúpi v stredu do úradu, v ktorom nahradí Theresu Mayovú.Johnson, ktorý bol v minulosti aj starostom Londýna, je favoritom, uvádza AP. Viacerí členovia súčasnej vlády však oznámili, že v prípade jeho víťazstva odstúpia. Plánujú tak urobiť ešte predtým, ako ich odvolá Johnson za to, že nesúhlasia s jeho úmyslom o brexite bez dohody v prípade, že sa mu nepodarí dosiahnuť dohodu s EÚ.Väčšina ekonómov podľa AP tvrdí, že odchod Británie z EÚ bez dohody by v krajine spôsobil hospodársky rozvrat. Lídri EÚ opakovane uviedli, že text dohody, ktorú minulý rok uzavreli s britskou premiérkou Theresou Mayovou, nebudú znovu otvárať aj napriek tomu, že ho britský parlament v hlasovaní trikrát odmietol.Mayová odstúpila z postu líderky strany 7. júna. Vládny kabinet povedie, kým nebude zvolený nový líder konzervatívcov.Britský minister financií Philip Hammond a minister spravodlivosti David Gauke cez víkend povedali, že v prípade Johnsonovho víťazstva odstúpia z funkcie. Námestník britského ministra zahraničných vecí Alan Duncan odstúpil v pondelok.