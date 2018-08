SAPIE: Podpora inovácií na Slovensku zostáva roztrieštená

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 21. augusta (TASR) – Na Slovensku je je podpora inovácií roztrieštená, spadá pod Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). To vytvára mnohé nejasnosti v oblasti kompetencií, financovania aj poskytovanej inštitucionálnej podpory. Uviedla to v stanovisku výkonná manažérka Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) Adela Zábražná v reakcii na model hybridného financovania, ktorý predstavil v pondelok (20.8.) vicepremiér Richard Raši (Smer-SD).Vicepremiér uviedol, že ide o kombináciu verejných a súkromných zdrojov, ktorá znižuje závislosť malých a stredných firiem od štátnych dotácií. Cieľom je podpora týchto podnikov, ktoré začínali ako startupy, aby sa ich inovatívne riešenia presadili na slovenskom aj zahraničnom trhu.Podporu hybridného financovania inovácií vníma Zábražná aj ako pozitívny krok zo strany ÚPVII smerom k pochopeniu dôležitosti inovácií pre malú, otvorenú ekonomiku, akou je Slovensko.Pri sume milión eur celkovo a približne 100.000 eur na projekt, navyše s úzko ohraničenými typmi projektov v oblasti smart cities, však podľa nej ide skôr o symbolickú podporu.uviedla.V tejto súvislosti poukázala na fakt, že Rakúsko, Estónsko, Portugalsko či Poľsko výrazne podporujú inovácie nielen finančne, ale aj legislatívnym prostredím priaznivým pre inovácie. Ako príklad uviedla jednoduchosť založenia firmy, daňové zvýhodnenia na podporu inovácií, fungujúci e-government či tzv. startupové víza.Dôkazom, že slovenská vláda neprikladá podpore inovácií dostatočnú dôležitosť, je podľa nej aj to, že pred rokom zrušené výzvy na podporu dlhodobého a strategického výskumu z Operačného programu Výskum a inovácie boli znovuvyhlásené pred pár dňami.Suma 300 miliónov eur na financovanie dôležitých projektov v oblasti priemyslu, dopravy, digitálnych technológií, zdravotníckych technológií či životného prostredia tak doteraz nebola sprístupnená. V porovnaní s tým je dotácia 250.000 eur len kvapkou v mori, uzatvára predstaviteľka SAPIE.