V Krajskom múzeu v Prešove návštevníci spoznajú dejiny osvetlenia

Ilustračné foto. Foto: TASR - S. Písecký Foto: TASR - S. Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 21. augusta (TASR) - V Rákociho paláci v Prešove, ktoré je sídlom Krajského múzea v Prešove, môžu návštevníci obdivovať petrolejové lampy. Počas prednášky, ktorá sa uskutoční v stredu (22.8.) o 16.00 h sa tiež dozvedia, ako to bolo s osvetlením od praveku až po vynájdenie elektriny. Zároveň spoznajú aj kus histórie, v ktorej dominovali petrolejové svietidlá a prototyp prvej petrolejovej lampy. Prednáška je sprievodným podujatím výstavy Petrolejové lampy - funkčnosť a krása, ktorú múzeum realizuje vďaka rovnomennému projektu Fondu na podporu umenia. Prístupná bude do konca augusta. TASR o tom informoval Rastislav Žitný z Krajského múzea v Prešove.Spolu s lampami si môžu návštevníci pozrieť historické doklady súvisiace s Ignacym Lukasiewiczom, vynálezcom petrolejovej lampy, s ťažbou ropy či jej spracovaním. Garanciou zaujímavých informácií je podľa Žitného odborný výklad kurátora výstavy Krzysztofa Gierlacha.prezradil o podujatí Krzysztof Gierlach, vedúci pracovník Podkarpatského múzea v poľskom Krosne.Vynález petrolejovej lampy bol podľa Jana Gancarskieho, riaditeľa Podkarpatského múzea v Krosne, ďalším vývojovým krokom v histórii ľudstva. Okrem toho, že človek osvietil svoje domovy a pracoviská, prináša tento prvok so sebou aj krásu umeleckého remesla.povedala riaditeľka Krajského múzea v Prešove Mária Kotorová.Účastníci podujatia môžu podľa jej slov získať aj katalóg výstavy, ktorý bude počas prednášky slávnostne prezentovaný.Vystavené exponáty zapožičalo Podkarpatské múzeum v Krosne. Ich zbierka petrolejových lámp je najcennejšou zbierkou tohto typu pamiatok v Európe. V drvivej väčšine sú to originály vytvorené na objednávku pre konkrétny interiér, aby vyvolali očakávanú náladu.Krajské múzeum v Prešove vzniklo v roku 1945, v Rákociho paláci má stále expozície od roku 1956. Od 1. januára 2017 sa zlúčilo s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s pôvodnou pobočkou v Stropkove tak pôsobí v troch mestách, preto si buduje značku Tripolitana (trojmestie). Vo svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100.000 kusov predmetov.