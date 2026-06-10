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10. júna 2026

SAR sa podľa správy GI-TOC stala centrom medzinárodného organizovaného zločinu


Tagy: Organizovaný zločin Pašovanie zbraní ruskí žoldnieri Stredoafrická republika Zločinecká skupina

Analytici upozorňujú na kľúčovú úlohu ruskej Wagnerovej skupiny, pašovanie zlata aj prepojenie vlády na kriminálne siete.



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russia_central_african_republic_60566 676x451 10.6.2026 (SITA.sk) - Analytici upozorňujú na kľúčovú úlohu ruskej Wagnerovej skupiny, pašovanie zlata aj prepojenie vlády na kriminálne siete.

Stredoafrická republika (SAR) sa pre korupciu, slabosť štátu a prepojenie vládnych štruktúr s kriminálnymi sieťami stala centrom organizovaného zločinu.


Vyplýva to zo správy organizácie Globálna iniciatíva proti nadnárodnému organizovanému zločinu (GI-TOC), ktorú zverejnili v stredu.



Vláda wagnerovcov


Správa osobitne upozorňuje na úlohu ruskej Wagnerovej skupiny v nestabilnej krajine bohatej na nerastné suroviny.


Prezident SAR Faustin-Archange Touadéra sa podľa analytikov v posledných rokoch čoraz viac spolieha na žoldnierov Wagnerovej skupiny, ktorí výmenou získali lukratívne kontrakty v sektore ťažby zlata, diamantov a dreva.


„Vysokopostavení politickí a vojenskí predstavitelia, kriminálni aktéri a nadnárodné zločinecké skupiny sa spojili s cieľom získavať zisky kontrolou kľúčových nelegálnych trhov,“ uviedla autorka správy Nathalia Dukhanová z pozorovateľskej skupiny GI-TOC pre strednú Afriku.



Lukratívne sektory


Podľa správy sa za posledných päť rokov kriminálne aktivity v krajine rozšírili a prenikli do najvýnosnejších hospodárskych sektorov bez zásadného zásahu bezpečnostných zložiek.


Hoci po občianskej vojne z minulého desaťročia ovládali ozbrojené skupiny približne 80 percent územia krajiny a dnes vláda kontroluje takmer 90 percent územia, podľa analytikov nedošlo k rozbitiu nelegálnych ekonomických štruktúr.


„Kriminálne trhy sa čoraz viac organizujú do hierarchických a donucovacích systémov, v ktorých centre stoja prezidentský palác a všadeprítomná Wagnerova skupina,“ uvádza správa.



Zbrane a zlato


Analytici tvrdia, že zlato, diamanty, drevo, voľne žijúce zvieratá aj dobytok sú nelegálne pašované z konfliktných oblastí na medzinárodné trhy, pričom pôvod surovín sa následne zatajuje.


GI-TOC zároveň upozorňuje, že SAR funguje ako logistické centrum wagnerovcov pre operácie v Afrike vrátane západnej Afriky.


Organizácia tvrdí, že skupina využíva vojenské lietadlá Stredoafrickej republiky na nelegálny prevoz zbraní, žoldnierov a pašovaného zlata.


„Prístup k zdrojom a príjmom je sprostredkovaný politickou lojalitou a vernosť je odmeňovaná účasťou v nelegálnej ekonomike,“ uvádza sa v správe.




Zdroj: SITA.sk - SAR sa podľa správy GI-TOC stala centrom medzinárodného organizovaného zločinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Organizovaný zločin Pašovanie zbraní ruskí žoldnieri Stredoafrická republika Zločinecká skupina
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