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10. júna 2026
SAR sa podľa správy GI-TOC stala centrom medzinárodného organizovaného zločinu
Analytici upozorňujú na kľúčovú úlohu ruskej Wagnerovej skupiny, pašovanie zlata aj prepojenie vlády na kriminálne siete.
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Stredoafrická republika (SAR) sa pre korupciu, slabosť štátu a prepojenie vládnych štruktúr s kriminálnymi sieťami stala centrom organizovaného zločinu.
Vyplýva to zo správy organizácie Globálna iniciatíva proti nadnárodnému organizovanému zločinu (GI-TOC), ktorú zverejnili v stredu.
Vláda wagnerovcov
Správa osobitne upozorňuje na úlohu ruskej Wagnerovej skupiny v nestabilnej krajine bohatej na nerastné suroviny.
Prezident SAR Faustin-Archange Touadéra sa podľa analytikov v posledných rokoch čoraz viac spolieha na žoldnierov Wagnerovej skupiny, ktorí výmenou získali lukratívne kontrakty v sektore ťažby zlata, diamantov a dreva.
„Vysokopostavení politickí a vojenskí predstavitelia, kriminálni aktéri a nadnárodné zločinecké skupiny sa spojili s cieľom získavať zisky kontrolou kľúčových nelegálnych trhov,“ uviedla autorka správy Nathalia Dukhanová z pozorovateľskej skupiny GI-TOC pre strednú Afriku.
Lukratívne sektory
Podľa správy sa za posledných päť rokov kriminálne aktivity v krajine rozšírili a prenikli do najvýnosnejších hospodárskych sektorov bez zásadného zásahu bezpečnostných zložiek.
Hoci po občianskej vojne z minulého desaťročia ovládali ozbrojené skupiny približne 80 percent územia krajiny a dnes vláda kontroluje takmer 90 percent územia, podľa analytikov nedošlo k rozbitiu nelegálnych ekonomických štruktúr.
„Kriminálne trhy sa čoraz viac organizujú do hierarchických a donucovacích systémov, v ktorých centre stoja prezidentský palác a všadeprítomná Wagnerova skupina,“ uvádza správa.
Zbrane a zlato
Analytici tvrdia, že zlato, diamanty, drevo, voľne žijúce zvieratá aj dobytok sú nelegálne pašované z konfliktných oblastí na medzinárodné trhy, pričom pôvod surovín sa následne zatajuje.
GI-TOC zároveň upozorňuje, že SAR funguje ako logistické centrum wagnerovcov pre operácie v Afrike vrátane západnej Afriky.
Organizácia tvrdí, že skupina využíva vojenské lietadlá Stredoafrickej republiky na nelegálny prevoz zbraní, žoldnierov a pašovaného zlata.
„Prístup k zdrojom a príjmom je sprostredkovaný politickou lojalitou a vernosť je odmeňovaná účasťou v nelegálnej ekonomike,“ uvádza sa v správe.
Zdroj: SITA.sk - SAR sa podľa správy GI-TOC stala centrom medzinárodného organizovaného zločinu © SITA Všetky práva vyhradené.
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