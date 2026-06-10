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10. júna 2026

Zelenskyj potvrdil, že ukrajinské rakety FP-5 Flamingo zasiahli v Rusku vojenské priemyselné zariadenie


Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Ukrajinský generálny štáb neskôr uviedol, že cieľom bol závod VNIIR-Progress v meste Čeboksary, a potvrdil požiar v objekte.



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ukraine_politics_73946 676x451 10.6.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský generálny štáb neskôr uviedol, že cieľom bol závod VNIIR-Progress v meste Čeboksary, a potvrdil požiar v objekte.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že ukrajinské rakety FP-5 Flamingo v noci na stredu zasiahli vojenské priemyselné zariadenie v ruskej Čuvašskej republike. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

„Ukrajinské rakety FP-5 Flamingo zasiahli závod v Čeboksaroch, ktorý zásobuje okupačnú armádu komponentmi pre drony a rakety,“ povedal Zelenskyj.

Útok na rafinériu


Dodal, že cieľ sa nachádzal viac ako 900 kilometrov od frontovej línie. Ukrajinský generálny štáb neskôr uviedol, že cieľom bol závod VNIIR-Progress v meste Čeboksary, a potvrdil požiar v objekte.

Spoločnosť, na ktorú Ukrajina, USA a EÚ uvalili sankcie, vyrába satelitné navigačné prijímače a antény Kometa používané v útočných dronoch Šáhid, riadených strelách Kalibr, balistických raketách Iskander-M a riadených leteckých bombách.

Ukrajinské sily zaútočili aj na ropnú rafinériu Kujbyšev v Samarskej oblasti, kde následne vypukol požiar. Rafinéria ročne spracováva približne 3,7 milióna ton ropy a dodáva palivové produkty pre ruský vojensko-priemyselný sektor a ozbrojené sily.

Poškodený ruský tanker


Ukrajinská bezpečnostná služba osobitne uviedla, že jej jednotky špeciálnych síl Alfa zaútočili na ropné prečerpávacie stanice Vtorovo a Lobkovo v ruskej Vladimirskej oblasti, približne 700 kilometrov od Ukrajiny. Generálny štáb potvrdil poškodenie ruského tankera tieňovej flotily WEST Horizon v Čiernom mori.

Ukrajina pravidelne útočí na vojenskú infraštruktúru hlboko na ruskom území a na okupovaných územiach s cieľom oslabiť schopnosť Moskvy pokračovať vo vojne.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj potvrdil, že ukrajinské rakety FP-5 Flamingo zasiahli v Rusku vojenské priemyselné zariadenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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