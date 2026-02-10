|
Utorok 10.2.2026
Meniny má Gabriela
|
10. februára 2026
SARIO v roku 2025 získala 33 investičných projektov, podporila aj export slovenských firiem
Agentúra SARIO v roku 2025 uzatvorila 33 investičných projektov v celkovej hodnote viac ako 439 miliónov eur s potenciálom vytvoriť takmer ...
10.2.2026 (SITA.sk) - Agentúra SARIO v roku 2025 uzatvorila 33 investičných projektov v celkovej hodnote viac ako 439 miliónov eur s potenciálom vytvoriť takmer 3 300 nových pracovných miest. Informovala o tom Simona Čerešníková riaditeľka odboru marketingovej komunikácie agentúry SARIO.
Investície sa zameriavali nielen na rozširovanie výrobných kapacít, ale aj na vznik technologických centier a centier zdieľaných služieb prinášajúcich pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Portfólio 69 rozpracovaných projektov v hodnote viac ako 4,9 miliardy eur potvrdzuje diverzifikáciu priemyslu, záujem o regióny stredného a východného Slovenska a atraktivitu krajiny pre kapitálovo náročné investície.
Generálny riaditeľ agentúry SARIO Egon Zorád uviedol, že cieľom do roku 2026 je udržať kvalitu investícií, podporovať rast firiem a vytvárať príležitosti pre ďalší rozvoj slovenskej ekonomiky.
Významnú časť aktivít agentúry tvorila podpora exportu a internacionalizácie slovenských firiem. Prostredníctvom viac ako stovky vlastných podujatí, podnikateľských misií, prezentácií na veľtrhoch a kooperačných akcií agentúra vytvorila priestor pre tisíce obchodných rokovaní pre viac ako 2 000 firiem a poskytla informácie ďalšej tisícke v rámci pro-exportného vzdelávania. Cieľom bolo pomôcť firmám rozširovať exportné trhy a zvyšovať ich konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu.
Okrem investícií a exportu sa SARIO v roku 2025 venovala aj dlhodobým zdrojom rastu. Projekt Prax pre univerzity prepájal akademický a podnikateľský sektor, čím podporil vznik inovatívnych riešení a kvalitných pracovných miest v regiónoch. Aktivity Slovenskej vesmírnej kancelárie zároveň posilnili profil Slovenska ako technologického partnera v oblasti vesmírneho priemyslu.
Zdroj: SITA.sk
