Utorok 10.2.2026
Denník - Správy
10. februára 2026
Maškarová odmieta kritiku ohľadom vyšetrovania korupcie a hovorí o výsledkoch – VIDEO
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová odmieta kritiku, že sa ...
10.2.2026 (SITA.sk) - Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová odmieta kritiku, že sa polícia nevenuje vyšetrovaniu korupčnej trestnej činnosti. Ako povedala na utorkovom brífingu, Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vyšetroval v roku 2025 napríklad 25 prípadov prijímania úplatku, pričom 11 objasnil. V prípade podplácania zaznamenali 36 prípadov, pričom objasnili 20. Pokiaľ ide o nepriamu korupciu, polícia zistila päť takýchto prípadov, pričom objasnila tri.
Celková objasnenosť korupčnej trestnej činnosti predstavuje podľa Maškarovej 50 percent. „Našou ambíciou je určite zvýšiť túto objasnenosť,“ zdôraznila Maškarová. Pripomenula pritom, že v roku 2024 došlo k transformácii Národnej kriminálnej agentúry na ÚBOK. Každá organizačná zmena má pritom podľa policajnej prezidentky za následok „spomalenie nejakého výkonu“.
S výnimkou jedného prípadu boli všetky akcie vykonané zo strany ÚBOK v minulom roku uskutočnené na základe vlastnej operatívnej činnosti. Celkovo 41 fyzických osôb a tri právnické osoby polícia stíhala za korupciu a 36 fyzických a 18 právnických osôb stíhali pre poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Prioritou polície pritom podľa Maškarovej nie sú čísla, ale kvalita vyšetrovania.
Ako príklady policajnej činnosti Maškarová uviedla napríklad prípad úplatku ponúknutého štátnemu tajomníkovi rezortu životného prostredia. „Ponúknutý úplatok bol až vo výške 740-tisíc eur,“ uviedla policajná prezidentka. Takisto sa podľa nej policajti zaoberali korupciou starostov, „kde boli požadované úplatky naozaj už vo významnom množstve“. Dodala, že v boji proti korupcii koná polícia „kontinuálne a bez prerušenia“.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka minulý týždeň skonštatoval, že Policajný zbor SR neplní svoje povinnosti pri odhaľovaní korupčnej trestnej činnosti. „Treba povedať, že prokuratúra neplní dozor ani nad systémom organizácie Policajného zboru, ani nad jeho personálnym zabezpečením,“ skonštatoval Žilinka.
Policajné orgány podľa neho vedia veľmi dobre, aký je stav v rámci boja proti korupcii a je povinnosťou nadriadených policajtov, aby sledovali úroveň odhaľovania a objasňovania trestnej činnosti. „Odhaľovanie trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a vykonávanie vyšetrovania je zákonnou úlohou a kompetenciou polície,“ vyhlásil generálny prokurátor.
Zdroj: SITA.sk - Maškarová odmieta kritiku ohľadom vyšetrovania korupcie a hovorí o výsledkoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
