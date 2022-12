Šariš ľuďom pomáha regiónu už takmer 20 rokov. Pivovar podporil v grantovom programe 6 projektov sumou 16-tisíc eur

Osvedčené spolupráce

Premiérové úspechy

6.12.2022 (Webnoviny.sk) -Pivovar Šariš spolu s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš spustili tento rok už po 19. raz grantový program Šariš ľuďom, zameraný na podporu verejnoprospešných projektov z Prešovského kraja. Grant v celkovej výške 16-tisíc eur prerozdelili šiestim občianskym združeniam. Do grantového programu sa prihlásili najmä projekty, ktoré kladú dôraz na udržateľnosť, rešpektujú prírodu a rozvíjajú kultúrne dedičstvo."Podpora rozvoja nášho kraja je jednou z kľúčových aktivít Pivovaru Šariš. Záleží nám na pozitívnych zmenách v našom okolí, ktoré prispievajú nielen k skvalitneniu života ľudí v regióne, ale zároveň chránia prírodné bohatstvo, ktoré musíme zachovať pre ďalšie generácie," hovoríPivovar Šariš podporuje región dlhodobo a systematicky. Viacerým organizáciám, ktoré získali grant tento rok, sa pritom podarilo uspieť už v minulosti. "Uvedomujeme si, že kontinuálna snaha o podporu miestnych komunít vedie k skutočnému rozvoju a prosperite v regióne," vysvetľujeJedným z príkladov viacnásobne získanej odpory je, ktoré v minulosti s podporou grantu vytvorilo základ pre levočsko-čergovskú magistrálu nielen na pešiu turistiku, ale aj na zimné bežkovanie. Sprístupnila sa tak Severovýchodná časť Levočských vrchov, ktorá bola dovtedy neprístupná. Tento rok bola z grantového programu Šariš ľuďom čiastkou 2500 eur podporená ďalšia z iniciatív združenia – odpočívadlo v Levočských vrchoch, ktoré prispeje k rozvoju turistiky v regióne Severného Šariša a turistického prepojenia Šariša so Spišom. Medzi Krásnou Lúkou a Sedlom pod Škapovou postaví združenie odpočívadlo pre turistov.Obyvatelia regiónu sa od vlaňajška vďaka grantu z programu môžu tešiť aj z rekonštrukcie 140-ročnej drevenice so sypancom, stajňou a studňou pod záštitou. Tento rok Šariš podporil sumou 2500 eur ďalší projekt združenia – oddychovú zónu pri rybníkoch v Lipanoch s názvom "Príroda lieči". Miesto sa vyčistí od náletových drevín a čiernych skládok, vysadia sa dreviny, osadia lavičky a edukačné prvky o faune a flóre.Najvyšší grant 3790 eur získal projekt výstavby obecnej pece na drevo na pravidelné pečenie chleba pod záštitouvo Veľkom Šariši. Pec bude zhotovená starými technológiami a s použitím tradičných materiálov a bezodpadovo. Zachová sa tak nielen tradičná metóda pečenia, ale vytvorí sa aj priestor pre spoločné stretnutia a komunikáciu medzi generáciami.Dobrovoľníci zsa aj za pomoci grantu vo výške 3000 eur postarajú o to, aby bol Hanigovský hrad krajší a dostupnejší pre návštevníkov. Plánujú obnoviť schodisko pod hradnou bránou, osadiť informačné tabule o histórii hradu, obnoviť značenie chodníka a spevniť prístupovú cestu pre návštevníkov.Z grantu v hodnote 1210 eur bude tento rok podporená aj obnova a udržateľnosť cyklistických trás Čarnohurec pod záštitouTá sa aktívne venuje športu, organizuje pešie túry a cyklotúry, počas ktorých prispieva k zveľaďovaniu a ochrane okolitej prírody, vytvára nové cyklotrasy, turistické chodníky, bežecké trate a oddychové miesta v lone prírody. Cieľom projektu je pripraviť a udržať cyklistické trasy pre cyklomaratón Čarnohurec, ktoré budú po ukončení 45-kilometrového cyklomaratónu naďalej sprístupnené širokej cyklistickej a turistickej komunite.Šesticu podporených projektov uzatváras rovnomenným projektom. Oddychová zóna pri rozhľadni "na Čarnej hure" sa stala vyhľadávaným turistickým miestom regiónu. Už 20 rokov sa o jeho zveľadenie starajú členovia združenia, ktorá sa snažia, aby bolo toto miesto stále upravené, no aj prispôsobené pre aktívny i pokojný oddych pre telo a dušu. V rámci projektu za 3000 eur osadia pre návštevníkov nové odpočívadlo a informačné tabule.Pivovar Šariš cez jeho grantový program Šariš ľuďom počas svojej 19-ročnej existencie podporil stovky projektov celkovou sumou vo výške viac ako 350-tisíc eur.Viac o tom, čo všetko prinesie obyvateľom regiónu Šariš grantový program Šariš ľuďom, sa dozviete na stránke www.sarisludom.sk Informačný servis