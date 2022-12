Konanie Ruska je podľa Zelenského hrozbou nielen pre Ukrajinu, ale pre celý región (video)

Rakety zasiahli mnohé oblasti

6.12.2022 - Ukrajina prechádza k núdzovým odstávkam elektriny, aby po pondelkových ruských útokoch stabilizovala svoju energetickú sieť.Vo svojom videoodkaze to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , podľa ktorého raketové údery zasiahli mnohé oblasti na Ukrajine a úrady varovali, že zhruba polovica Kyjevskej oblasti zostane v nadchádzajúcich dňoch bez elektriny.Úrady podľa neho robia všetko, čo môžu, aby obnovili stabilitu. Zároveň poukázal na to, že postihnuté sú aj dodávky elektriny do Moldavska, čo dokazuje, že konanie Ruska „je hrozbou nielen pre Ukrajinu, ale pre celý región", informuje spravodajský portál BBC.Aj cez noc ďalšie rakety zasiahli kritickú infraštruktúru a obytné domy pri meste Záporožie, uviedli regionálni predstavitelia s tým, že nehlásia obete. Pondelkové údery neprežili štyria ľudia.Zelenskyj tiež povedal, že v pondelok Rusko na Ukrajinu vystrelilo 70 rakiet a väčšinu z nich zostrelili. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že „pri masívnom údere s vysoko presnými zbraňami" zasiahlo všetkých 17 zamýšľaných cieľov.Rusko útočí na energetickú infraštruktúru od októbra po tom, čo vo vojne na Ukrajine utrpelo ťažké neúspechy. Pondelkové údery boli ôsmy veľký raketový útok za osem týždňov. Že Rusko zaútočí, sa predpokladalo niekoľko dní.Napokon tak Moskva spravila niekoľko hodín po sérii výbuchov a dvoch vojenských leteckých základniach v Rusku, ktoré pripisujú Ukrajine. Traja vojaci podľa ruského ministerstva pri výbuchoch zomreli.