SaS aj OĽaNO kritizujú plán pokračovať v prevádzke lietadiel MiG-29

Na archívnej snímke lietadlo MiG-29 Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.

Bratislava 14. novembra (TASR) - Opozičné strany SaS a OĽaNO kritizujú plán ministerstva obrany pokračovať v prevádzke lietadiel MiG-29 až do dodania stíhacích lietadiel F-16. SaS tvrdí, že rezort zrušil dohodnutý nákup švédskych Gripenov len preto, aby mohol predĺžiť abonentnú zmluvu na údržbu ruských MiG-ov a s ňou spojené "nekalé" kšefty." povedal poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Galko (SaS). Liberáli žiadajú, aby vláda do obstarania nových stíhačiek pre Ozbrojené sily SR zabezpečila ochranu slovenského vzdušného priestoru prostredníctvom voľných kapacít našich spojencov v NATO.Predĺženie zmluvy s ruskou spoločnosťou MiG je nevýhodné aj podľa OĽaNO. "" uviedol poslanec Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že všetky kroky smerovali len k tomu, aby sa predĺžila abonentská dohoda na údržbu ruských lietadiel MiG-29.skonštatoval Heger. Za viac ako adekvátne by považoval zapojenie USA do riešenia dočasnej ochrany nášho vzdušného priestoru. Za druhú alternatívu označil prípadnú dohodu s Českou republikou.Rezort obrany v utorok (13. 11.) oznámil, že chce pokračovať v prevádzke lietadiel MiG-29 až do dodania stíhacích lietadiel F-16. Tento záver podľa ministerstva vyplynul z podrobnej analýzy alternatív ochrany vzdušného priestoru Slovenska, ktorý predloží na rokovanie vlády. Podľa rezortu sa identifikovali dve možné alternatívy ochrany vzdušného priestoru. Prvou bola spolupráca s členskými krajinami NATO, ktorá by však znamenala dočasnú stratu tejto spôsobilosti. Druhou pokračovanie v prevádzke lietadiel MiG-29, a to buď spoluprácou s Poľskou republikou, alebo so spoločnosťou RSK MiG.