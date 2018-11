OPEC a producenti rokujú o znížení ťažby o 1,4 mil. barelov denne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj/Londýn 14. novembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti rokujú v súčasnosti o návrhu znížiť produkciu v budúcom roku o 1,4 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Uviedli to tri informované zdroje. Cieľom je zabrániť prezásobeniu trhu, čo by znamenalo výrazný pokles cien ropy.V obave z rastu zásob a výrazného poklesu cien začal tak ropný kartel spolu s ďalšími producentmi diskutovať o opätovnom znížení ťažby len niekoľko mesiacov potom, ako sa dohodol, že ju čiastočne zvýši.uviedol jeden zo zdrojov.Diskusie o obmedzení ťažby sa nepáčia americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a tlačí na OPEC, aby ťažbu neznižoval. Trhy teraz čakajú na schôdzku OPEC, ktorá sa uskutoční 6. decembra vo Viedni. Práve na nej by zástupcovia ropného kartelu mali oznámiť svoje plány na rok 2019.