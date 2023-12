SaS apeluje na Pellegriniho, aby stiahol z parlamentu návrh novelizácie zákona na ochranu oznamovateľov (video)

Nemožný status oznamovateľa

Bez ochrany pre Policajný zbor

Nie len v rozpore s ústavou

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.12.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita apeluje na predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho (strana Hlas-SD ), aby stiahol z parlamentu návrh novelizácie zákona na ochranu oznamovateľov.Ich apel súvisí s tlačovou konferenciou šéfky Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločneskej činnosti Zuzany Dlugošovej , ktorá poukázala, že predmetná právna úprava, ktorá je v skrátenom legislatívnom konaní a dotýka sa oznamovateľov korupcie, v podstate ide proti zmyslu samotného zákona.Ako na tlačovej besede uviedla poslankyňa za SaS Mária Kolíková , prijatie tejto úpravy by viedlo k tomu, že celý zákon by stratil zmysel, a navyše je v rozpore s európskym právom."Ako správne poukázala (Dlugošová), samotná ochrana pre oznamovateľov sa stane teoretickou, bude fakticky až nemožné, aby status oznamovateľa niekto získal, a ak ho získa, tak dôvody tejto ochrany bude potrebné oznámiť zamestnávateľovi. Potom stráca zmysel samotné vyšetrenie tých skutočností, na ktoré oznamovateľ poukazoval," tvrdí Kolíková.Poslankyňa zdôraznila, že aj keby bola vypustená pasáž, ktorá ide proti princípu zákazu retroaktivity, tak prijatie celého ostatku právnej úpravy by malo za následok, že ochrana oznamovateľov by stratila zmysle. Podľa Kolíkovej aj v prípade vypustenia predmetnej časti trvajú na stiahnutí celej novelizácie.Za problematické tiež označila, že právna úprava nenavrhuje žiadnu ochranu pre príslušníkov Policajného zboru. Poslanec Ondrej Dostál dodal, že sa pripájajú k výzve Dlugošovej, ktorá nespomínala len jeden konkrétny problém, ale o tom, že by sa mal účelovo "vykostiť" celý systém ochrany oznamovateľov.Výhrady sú i voči tomu, že takejto zmene by mal predchádzať riadny proces aj s medzirezortným pripomienkovým konaním. Dostál podotkol, že Roberta Fica Smer-SD ) a Andreja Danka SNS ) nepresvedčia, preto sa obracajú na Petra Pellegriniho, keďže on hovorí o novej politickej kultúre a je za korektné rokovanie."Toto určite nie je korektné rokovanie, a ak to on pripustí, tak celé znefunkčnenie systému ochrany oznamovateľov bude jeho zodpovednosť," uzavrel Dostál.Dlugošová na dnešnej tlačovej besede upozornila, že vládny návrh zmien v zákone na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je nielen v rozpore s ústavou, ale aj s európskou smernicou o ochrane oznamovateľov. Vyzvala všetkých poslancov parlamentu, aby za predložený návrh nezahlasovali.Podľa nej totiž ohrozí oznamovateľov, spôsobí marenie vyšetrovania a tiež právnu neistotu. Pripomenula, že vláda navrhuje napríklad vyňať spod ochrany oznamovateľov všetkých príslušníkov Policajného zboru. Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti Policajného zboru z radov príslušníkov Policajného zboru, ktorí ju momentálne požívajú, má zaniknúť.