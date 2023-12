Večerná zrážka dvoch áut si vyžiadala ľudský život, 55-ročná vodička nemala šancu prežiť (foto)

15.12.2023 (SITA.sk) - Tragické následky mala štvrtková večerná dopravná nehoda v Nozdroviciach, miestnej časti obce Košeca v Ilavskom okrese. Pri zrážke dvoch osobných áut tu vyhasol život 55-ročnej vodičky. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.Aj druhou aktérkou tragickej nehody bola žena, 54-ročná vodička za volantom Dacia Sandero chcela odbočiť z hlavnej cesty na ulicu Za parkom, keď do nej vrazilo protiidúce vozidlo Honda City.„55-ročná vodička vozidla Honda City utrpela pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. O rok mladšia vodička Dacia Sandero bola so zlomeninou ľavej nohy prevezená do nemocnice. Bol u nej vykonaný odber krvi za účelom zistenia požitia alkoholických nápojov," uviedla polícia.Doplnila, že na miesto dopravnej nehody sa dostavil aj znalec z odboru cestnej dopravy. „Vyšetrovateľ z Trenčína začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Presné príčiny a okolnosti tejto nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.