SaS by vetovala odvolanie ministerky Kolíkovej, Sulík spomenul aj prípadný odchod strany Za ľudí

Smer-SD inicioval mimoriadnu schôdzu

Opozícia podala návrh na vyslovenie nedôvery

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.5.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) by vetovala snahu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) o odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Povedal to predseda SaS Richard Sulík v relácii Na telo v televízii Markíza.Zdôraznil, že jeho strana stojí za šéfkou rezortu spravodlivosti. Sulík si myslí, že v prípade, ak by parlament odvolal ministerku z funkcie, odišla by strana Za ľudí z vládnej koalície.V pondelok 10. mája sa uskutoční mimoriadna schôdza Národnej rady SR (NR SR), na ktorej má byť ministerka Kolíková odvolávaná z funkcie. Schôdzu iniciovala opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Podľa Richard Sulíka sa na schôdzi „nestane vôbec nič“.Opoziční poslanci v návrhu na vyslovenie nedôvery uvádzajú, že od nástupu na post ministerky spravodlivosti Kolíková preukazuje veľkú mieru neodbornosti.„Prakticky všetky návrhy, ktoré predložila, boli podrobené rozsiahlej odbornej kritike a často museli byť dopracované na pôde NR SR," uviedli. Podľa opozície ministerka zlyhala aj pri tragických udalostiach týkajúcich sa osôb držaných za zvláštnych okolností vo väzbe.Vyčítajú jej tiež podnikanie v rodinných firmách Kolíkovcov, ako aj konflikt záujmov pri prenájme budovy, v ktorej sídli ministerstvo spravodlivosti.