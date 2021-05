Víťazom volieb v Škótsku je Sturgeonovej strana, nacionalistom však k majorite chýba jedno kreslo

Londýnskym starostom je opäť Khan

Priority Škótskej národnej strany

9.5.2021 (Webnoviny.sk) - Škótska národná strana (SNP) zvíťazila v sobotňajších voľbách do škótskeho parlamentu. Ide už o štvrté volebné víťazstvo strany, ktorá vyhlásila, že bude presadzovať ďalšie referendum o nezávislosti Škótska, hoci jej k väčšine chýba jedno kreslo.Konečné výsledky štvrtkového hlasovania ukázali, že SNP získala 64 zo 129 kresiel škótskeho parlamentu.K ďalším výsledkom regionálnych volieb vo Veľkej Británii patrí víťazstvo Labouristickej strany vo voľbách do waleského parlamentu. Okrem toho labouristu Sadiqa Khana opätovne zvolili za londýnskeho starostu.Pokračuje zrátavanie hlasov v miestnych voľbách v Anglicku, pričom doteraz sú výsledky osobitne dobré pre Konzervatívnu stranu premiéra Borisa Johnsona. Voľbami s najväčšími implikáciami pre Spojené kráľovstvo však boli voľby v Škótsku, keďže by mohli otvoriť cestu pre jeho samostatnosť.Líderka SNP, škótska prvá ministerka Nicola Sturgeonová , uviedla, že bezprostrednou prioritou bude navigovanie Škótska počas pandémie koronavírusu, ale legitimita referenda o nezávislosti Škótska podľa nej stále trvá.Posledné slovo v otázke, či sa ďalšie referendum povolí alebo nie, bude mať britský premiér Boris Johnson, ktorý ďalší plebiscit odmieta.