SaS by zahlasovala za stratifikáciu v podobe obyčajného zákona

Na archívnej snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) by za stratifikáciu nemocníc v prvom čítaní v podobe obyčajného zákona zahlasovala. TASR o tom informoval hovorca SaS Róbert Buček.uviedol.SaS si myslí, že Smer-SD nechce podporiť reformu nemocníc len pre to, lebo sa obáva straty voličských hlasov.tvrdí Buček.Vláda zatiaľ reformu zdravotníctva, tzv. stratifikáciu, neschválila. Téma reformy však zatiaľ uzatvorená nie je. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) sa má pokúsiť ešte nájsť široký konsenzus s politickými stranami, ktorý je nevyhnutný na prijatie takejto reformy. Oznámil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaní vlády.Kalavská návrh reformy pôvodne predložila ako novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Predseda strany Smer-SD však dal následne šéfke rezortu zdravotníctva podmienku, že takáto zmena sa musí realizovať formou ústavného zákona. Kalavská v nedeľu (18. 8.) oznámila, že tak neurobí. Vláda sa teda zaoberala jej pôvodným návrhom.Fico Kalavskej ešte pred stredajším rokovaním vlády odkázal, že ak jej návrh neprejde, mala by uvažovať nad svojou politickou budúcnosťou, a zopakoval, že Smer-SD reformu v podobe obyčajného zákona nepodporí.