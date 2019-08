Dánska premiérka vyjadrila ľútosť nad Trumpovým zrušením návštevy

Mette Frederiksenová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 21. augusta (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu vyhlásila, že správu o tom, že americký prezident Donald Trump zrušil svoju návštevu Dánska, prijalaPremiérka podľa tlačovej agentúry DPA dodala, že spolu s ostatnými predstaviteľmi sa "na návštevu tešili".povedala Frederiksenová (41) novinárom v dánskom hlavnom meste Kodaň.Návšteva Trumpa mohla byť, zdôraznila.Vývoj vvysvetlila premiérka.upozornila.Frederiksenová podľa svojich slov zaznamenala, že prebieha určitáo predaji Grónska, ktoré je územím Dánska.vyhlásila premiérka.Trump zrušenie návštevy, ktorá sa mala uskutočniť o dva týždne, oznámil v stredu na sociálnej sieti Twitter. Napísal, že sa tak rozhodol v súvislosti s nedeľným vyjadrením dánskej premiérky Frederiksenovej, ktorá zavrhla myšlienku, že by Dánsko mohlo predať Spojeným štátom ostrov Grónsko.napísal Trump.dodal.Dánska premiérka v nedeľu počas návštevy Grónska povedala, že najväčší ostrov sveta nie je na predaj a že spomínané úvahy považuje za absurdné.Trump potom zareagoval, že o takýto obchod by mal záujem zo strategických dôvodov, avšak v súčasnosti nie je preňho prioritou.Dánsky kráľovský palác vydal pôvodne ešte 31. júla vyhlásenie s informáciou, že kráľovná Margaréta II. pozvala Trumpa na štátnu návštevu plánovanú na 2.-3. septembra. Trump mal Dánsko navštíviť v rámci rozsiahlejšej zahraničnej cesty, ktorej začiatok je naplánovaný na koniec augusta. Očakáva sa, že prezident zavíta aspoň do Poľska, kde si má pripomenúť 80. výročie začiatku druhej svetovej vojny.