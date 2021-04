SaS chce chrániť životné prostredie, plánuje zrušiť papierové faktúry aj potvrdenky za platby kartou

Zbytočné bločky z nákupov

Osveta je kľúčom

20.4.2021 - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce zrušiť papierové faktúry pri online nákupoch či tlač potvrdeniek pri platbách kartou v obchodoch. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda mládežníckej organizácie SaS – Mladí Saskári Ladislav Kuna.Podľa SaS sa dnes pri niektorých transakciách zbytočne plytvá papierom. Zavedenie nových pravidiel by preto podľa neho mohlo pomôcť zľahčiť zaťažovanie životného prostredia.Kuna uviedol, že pri objednávaní tovaru online je zákazníkovi často dodávaná papierová faktúra, ktorú dostáva mailom aj v elektronickej podobe. SaS je preto za ich zrušenie.Za rovnako zbytočné považuje aj vydávanie papierových potvrdeniek o platbách kartou v obchodoch. Podľa Kunu je rovnaký problém aj s vydávaním pokladničných bločkov, ktoré mnohí ľudia ihneď po nákupe zahodia do koša.Strana chce preto navrhnúť zavedenie skráteného pokladničného bločku, ktorý funguje napríklad v Českej republike. Zákazník by tak pri nákupe dopredu uviedol, že bloček nepotrebuje. Miesto dlhého pokladničného bločku by tak dostal jeho skrátenú verziu, na ktorej nebudú podrobne rozpísané položky jeho nákupu. Toto opatrenie by malo znížiť spotrebu papiera.Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová uviedla, že s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR strana pripravuje program environmentálneho vzdelávania. Ten by podľa nej mal učiť deti aj dospelých pozitívnemu vzťahu k zvieratám aj prírode.„Osveta je kľúčom, aby nielen školská mládež, ale aj zamestnávatelia a široká verejnosť akceptovali potrebné zmeny. Tie sa musia premietnuť aj v osobnom životnom štýle,“ dodala Zemanová.