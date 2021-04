Sulík volá po prehodnotení testovacej stratégie, nájsť pozitívneho stojí šialené peniaze (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.4.2021 (Webnoviny.sk) - Vracať vakcínu Sputnik V naspäť do Ruska by podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka bolo chybou. Ako ďalej uviedol na utorkovej tlačovej besede, testy vakcíny na Slovensku dopadli dobre a ak budú výsledky obdobné aj v Maďarsku, bude to podľa neho ešte lepšie a Sputnik V by mohol byť uvoľnený do obehu.„Je to vakcína, ktorá môže zachrániť ľudské životy, nie je tam čo diskutovať,” skonštatoval. Zároveň opätovne potvrdil, že strana Sloboda a Solidarita je za zverejnenie zmluvy o vakcíne, ako aj príslušnej komunikácie.Podľa šéfa liberálov je najvyšší čas prehodnotiť testovaciu stratégiu, keďže nájdenie jedného pozitívneho občana pri testovaní antigénnymi testami sa v niektorých prípadoch pohybuje okolo 4,5 tis. eur. „To sú šialené peniaze,” myslí si Sulík. Podľa neho má testovanie zmysel v ohniskách.