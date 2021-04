SaS chce do programového vyhlásenia presadiť znižovanie daní a odvodov, garantovať by to mal ústavný zákon

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2021 - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce do nového programového vyhlásenia vlády presadiť popri zavedení výdavkových stropov aj znižovanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák. Cieľom liberálov je výrazne zvýšiť udržateľnosť a efektívnosť verejných financií na Slovensku.Vláda Eduarda Hegera by sa podľa SaS preto mala vo vládnom programe zaviazať k zavedeniu ústavného zákona, ktorý by viedol k postupnému znižovaniu celkového daňovo-odvodového zaťaženia na päťročný kĺzavý priemer troch krajín Európskej únie s najnižším celkovým daňovo-odvodovým zaťažením."Prípadne by malo ísť o zakomponovanie daňovej brzdy priamo do zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Zvyšovanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia bude možné iba po schválení ústavnou väčšinou poslancov Národnej rady SR," uviedol predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič.Daňové a odvodové zákony by sa mali podľa neho prijímať tak, aby ich účinnosť bola vždy od 1. januára nasledujúceho roka. "Aj toto pomôže všetkým vyvarovať sa chaosu z neustále sa meniacich pravidiel,“ dodal poslanec za SaS.