SaS považuje Gyimesiho útoky za hanebné a plánuje ich riešiť na koaličnej rade

Korčok sa voči tvrdeniam ohradil

Klus trpí hungarofóbiou

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje útoky a vyjadrenia poslanca Györgyho Gyimesiho (OĽaNO) o predstaviteľoch strany SaS a slovenskej diplomacie za hanebné. Aj z toho dôvodu chce neadekvátne správanie poslanca riešiť na koaličnej rade. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák Predseda liberálov Richard Sulík v tejto súvislosti zdôraznil, že uvedený poslanec, ktorý nemá za sebou žiadne diplomatické skúsenosti, poučuje a uráža profesionálnych diplomatov na Slovensku.„Toto je za čiarou, navyše od človeka, ktorý by mal radšej jasne vysvetliť, ako je to s jeho občianstvom. Gyimesi sa nepodpísal pod vládu Eduarda Hegera (OĽaNO) a vystupuje horšie než akýkoľvek opozičný poslanec napriek tomu, že sa oficiálne ďalej hlási ku koaličnej strane. Jeho správanie je preto absolútne neprijateľné. O to viac, že pravdepodobne zabudol, že poslanecký sľub skladal na slovenskú ústavu, čo ho však v jeho arogancii neospravedlňuje,“ doplnil.Gyimesi bol v piatok 9. apríla spolu s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO) v Budapešti na rokovaní s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm . Podľa Gyimesiho bola neúčasť zástupcu slovenského veľvyslanectva na tomto rokovaní predpokladom úspechu rokovaní s maďarskou stranou.Voči týmto tvrdeniam sa ohradil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS). Predseda vlády Heger považuje tvrdenia Gyimesiho za nešťastné. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) počas víkendu v relácii TA3 V politike povedal, že to, čo predviedol Gyimesi v Budapešti, sa „nedá nazvať nijak inak ako hanebné“.Koaličný poslanec Gyimesi vo svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že sa „dôrazne ohradzuje voči osočujúcim slovám štátneho tajomníka Martina Klusa, ktoré odzneli v relácii televízie TA3 V politike, ktorými hodnotí moje politické aktivity za ‚hanebné‘ rovné praktikám ‚plateného diverzanta‘“.Klus podľa neho takýmito tvrdeniami opäť potvrdil svoju hungarofóbiu. „Po týchto vyjadreniach sa pán štátny tajomník nemôže čudovať, že by nedošiel ani po prah dverí ministerstva zahraničných vecí Maďarska,“ doplnil Gyimesi.