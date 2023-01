SaS chce ísť do volieb samostatne: Hlas-SD pre mňa nie je želaný partner, hovorí Sulík

SaS pôjde do parlamentných volieb samostatne. Šéf strany Richard Sulík ju bude viesť do volieb ako líder kandidátky. Sulík to potvrdil v rozhovore. Strana deklaruje, že nepôjde do vládnej koalície so Smerom-SD. Mimoparlamentný Hlas-SD nie je pre Sulíka "želaný partner".





K spolupráci SaS s inými subjektmi po voľbách a prípadnému vylúčeniu strán zo spolupráce sa chce Sulík vyjadriť až vtedy, keď bude vyhlásený termín volieb. "V zásade máme záujem o spoluprácu s pravicovými demokratickými stranami, preto sme aj vylúčili spoluprácu so Smerom a Hlas rozhodne pre mňa nie je nejaký želaný partner," povedal Sulík. Tvrdí, že kongres zaviazal vedenie strany nejsť do koalície so Smerom-SD. "To nebol záväzok na najbližšie voľby, ale dlhodobo," dodal.SaS chce ísť do volieb samostatne, Sulík preto považuje otázky na spájanie sa za bezpredmetné. Vie si predstaviť spoluprácu s plánovaným projektom bývalej členky SaS a europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej na pôde parlamentu. "Keď bude mať akýkoľvek projekt, a keď budú v parlamente, viem si predstaviť napríklad koalíciu, ale do volieb pôjdeme samostatne," povedal.Šéf SaS nevidí veľké šance v úspešnosti spájania sa subjektov pred voľbami. "Myslím si, že štyri krát nula je nula, aj 50 krát nula je nula. Preto tam nevidím nejaké veľké šance, ale nakoniec rozhodnú voliči," povedal na margo spájania demokratických síl.